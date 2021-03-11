







Председатель КС напомнил, что необходимость создать такую комиссию из различных представителей белорусского общества указана в резолюции Всебелорусского народного собрания. "В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения", - отметил Миклашевич. Его цитирует госагентство БелТА в четверг.





Глава Конституционного суда подчеркнул, что значимые предложения граждан будут рассматриваться этой комиссией. "И будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию", - сказал он.





Миклашевич рассказал и о направлениях возможного обновления основного закона страны.





"Первое - определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями. Второе - уточнение полномочий, функций, конституционной ответственности высших государственных органов, их самостоятельности и взаимодействия. Третье - развитие конституционных основ избирательной системы, партийного строительства. И четвертое - определение конституционных принципов современного социального государства и новых гарантий социально-экономических прав граждан", - уточнил он.





Важнейшей задачей на ближайшее время председатель КС считает формирование общественного правосознания и правовой культуры, уважения к основному закону страны, ценностям, которые заложены в Конституции.





Как сообщалось, во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года. А в начале следующего года он может быть вынесен на референдум. При этом президент высказал предположение, что референдум по Конституции могут совместить с местными выборам.





Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому Беларусь станет парламентской республикой.