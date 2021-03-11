И спецслужбы не устают это доказывать. Ну а то, что доказательства такие появляются накануне либо президентских выборов (или сразу после них), либо национальных праздников типа Дня Воли, — не более чем совпадение.





Вот и в этом году мы узнали не только о том, что соратники Тихановского готовили "массовые беспорядки в поствыборный период”, а какие-то "террористы" (и это даже не группа Автуховича!) накопили десятки килограмм тротила!





О чем свидетельствуют “разоблаченные" спецслужбами тайники с оружием и разведанные планы провокаций на День Воли?





Ждет ли нас повторение дела "Белого легиона"? Российское оружие у белорусских силовиков - есть ли здесь чему удивляться?





На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.



