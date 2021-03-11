Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы. Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах, а также обновил руководство Таможенного комитета, сообщает его пресс-служба.





Дмитрий Гора. До этого он занимал пост заместителя генпрокурора, передает Главой Следственного комитета Беларуси назначен. До этого он занимал пост заместителя генпрокурора, передает tut.by





Заместителем генерального прокурора Дмитрий Гора стал в конце декабря 2019 года.





Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993-м окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018-м — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика».





С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области. С ноября 2009 года до назначения в Генпрокуратуру — начальник следственного управления КГБ Беларуси.





По данным «Нашай Нівы», именно Дмитрий Гора в прошлом году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан, которая была создана после выборов.





О результатах работы этой комиссии общественности ничего не известно.





Заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь стал

Антон Краевский.





Также назначены:





Заместителем Министра иностранных дел — Николай Борисевич;





Заместителем Министра по налогам и сборам — Игорь Скринников;





Заместителем Министра экономики — Татьяна Бранцевич;





Заместителем Министра энергетики — Денис Мороз;





Заместителем Министра юстиции — Сергей Калиновский;





Первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации — Дмитрий Барташевич;





Директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов — Анатолий Шаршун;





Первым заместителем начальника Белорусской железной дороги — Петр Дулуб;





Генеральным консулом Республики Беларусь в Дубае — Евгений Лазарев.





Кроме того Александр Лукашенко обновил руководящий состав Государственного таможенного комитета. Новыми заместителями главы ведомства стали:





Первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Александр Валиев;





Заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Андрей Большаков;





Заместителем председателя Государственного таможенного комитета —

Эдуард Данилович.





Лукашенко также назначил и нового министра по чрезвычайным ситуациям.



