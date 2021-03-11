В Беларуси назначен новый министр МЧС
Александр Лукашенко назначил нового министра по чрезвычайным ситуациям. Им стал генерал-майор милиции Вадим Синявский из Гродно.
До этого Вадим Синявский руководил УВД Гродненского облисполкома, проработав на этой должности почти 7 лет.
Синявский родился 15 мая 1970 года в Молодечно. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР (в 1991 году), Академию МВД Беларуси (в 2002 году).
Проходил службу на различных должностях в системе МВД, начиная от участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних и заканчивая начальником УВД Гродненского облисполкома.
С декабря 2009 по апрель 2012 года работал в Службе безопасности президента.
12:45 11/03/2021
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