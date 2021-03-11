Украина тоже подготовила санкционный список для окружения Лукашенко









Вопрос о возможности применения таких ограничений должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).





По словам парламентария, в своём запросе он просил ввести санкции против белорусских граждан, «которые своими доходами поддерживают режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко». Среди потенциальных фигурантов чёрного списка он назвал предпринимателя Николая Воробья, который, по мнению Гончаренко, «является кошельком Лукашенко и [главы политсовета украинской партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора] Медведчука».





Ранее на обращение Гончаренко отреагировали в правительстве Украины. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть этот вопрос.





Парламентарий считает, что в то время как Евросоюз, Великобритания и США вводят санкции против окружения Лукашенко, Украина своим молчанием фактически поддерживает белорусского лидера.





В феврале Украина вернула под свой контроль нефтепровод «Прикарпатзападтранс», который является частью трубопровода Самара — Западное направление. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии на Украину, а также для транзита топлива в Европу.





По данным украинских СМИ, нефтепроводом владеют белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, которого связывают с окружением пророссийски настроенного украинского политика Виктора Медведчука. Инфраструктурный объект был арестован и передан на «временное ответственное хранение» госкомпании «Укртранснафта».