Отвоевался: глава СК Иван Носкевич отправлен в отставку

Иван Носкевич отправлен в отставку с должности председателя Следственного комитета, сообщает “Пул Первого”.





Носкевич был назначен главой СК 10 ноября 2015 года. До этого он более пяти лет был прокурором Брестской области.





Кто стал новым главой СК – пока неизвестно.

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