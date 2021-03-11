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Отвоевался: глава СК Иван Носкевич отправлен в отставку

Глава Следственного комитета Иван Носкевич отправлен в отставку. Он возглавлял СК больше пяти лет - с ноября 2015 года.

Отвоевался: глава СК Иван Носкевич отправлен в отставку
архивное фото
Иван Носкевич отправлен в отставку с должности председателя Следственного комитета, сообщает “Пул Первого”. 

Носкевич был назначен главой СК 10 ноября 2015 года. До этого он более пяти лет был прокурором Брестской области. 

Кто стал новым главой СК – пока неизвестно. 

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