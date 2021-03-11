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Тихановскому и Статкевичу предъявили окончательное обвинение по четырем статьям. До 15 лет

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и их соратников.

Тихановскому и Статкевичу предъявили окончательное обвинение по четырем статьям. До 15 лет
Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ч.3 ст. 130 (разжигание социальной вражды);

ч.2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК);

ч.1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В СК считают, что обвиняемые «на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период». А сам Тихановский на своем телеграм- и youtube-каналах «Страна для жизни» «открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».

Всем понятно, что "беспорядками" в данном случае названы обычные для всего мира акции протеста.
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