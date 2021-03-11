Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:





ч.1 ст. 293 (организация массовых беспорядков);





ч.3 ст. 130 (разжигание социальной вражды);





ч.2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК);





ч.1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.





В СК считают, что обвиняемые «на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период». А сам Тихановский на своем телеграм- и youtube-каналах «Страна для жизни» «открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».





Всем понятно, что "беспорядками" в данном случае названы обычные для всего мира акции протеста.



