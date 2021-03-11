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Политзаключенный Игорь Лосик написал очень грустное письмо

Политзаключенный Игорь Лосик прислал на свободу письмо, полное разочарования.

Политзаключенный Игорь Лосик написал очень грустное письмо
Он пишет, что устал ждать и надеяться на хорошее. Особенно его впечатлил приговор журналисткам "Белсата" Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой. 

"Иллюзий не питаю — думаю, будет лет 5, и я там загнусь", — пишет политзаключенный о своем "деле"..

"Самое главное ими было сделано — затянуть время. Стандартная практика за последние 27 лет, и снова никто не оказался к этому готов. Поэтому всё пройдет как всегда. Все сядут, остальные уедут или затихарятся, Россия поможет с деньгами, и так — на несколько лет", — пишет Лосик из жодинского ИВС.

"Лучше бы просто расстреляли по-быстрому и не видеть это всё", — заканчивает он свое письмо.


Игоря Лосика, который администрировал ТГ-канал "Беларусь головного мозга", задержали в Барановичах 25 июня. Сперва его обвиняли в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Потом добавили обвинение в подготовке к участию в массовых беспорядках. В знак протеста против обвинения Лосик 41 день держал голодовку, которую прекратил 25 января.
Источник: euroradio.fm
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