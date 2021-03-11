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БРСМ сдулся? В Беларуси зарегистрировано молодежное провластное движение

В Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение "Движение вперед", сообщила пресс-служба Министерства образования РБ.





«Цель проекта - консолидация молодежи, желающей единства, независимости и развития страны, объединение конструктивной и думающей молодежи из разных сфер с различными взглядами. Проект стартовал в июле 2020 года. За этот период во всех регионах страны прошли форумы "Беларусь - это мы", на которых десятки тысяч молодых белорусов имели возможность…», - говорится в сообщении.

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