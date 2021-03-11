ЕС назвал безосновательными некоторые заявления в фильме Путило о деньгах для Лукашенко
Официальный представитель Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Ана Писонеро прокомментировала ту часть фильма "Лукашенко. Золотое дно" , где говорится, что якобы часть денег, поступивших из ЕС, тратились на дома для Александра Лукашенко.
Чиновница заявила «Немецкой волне», что эти утверждения «совершенно необоснованны и безосновательны».
Писонеро заверила, что освоение средств ЕС в Беларуси контролируется, в том числе Всемирным банком.
Фильм Степана Путило называется «Лукашенко. Золотое дно». Как ранее сообщалось, в нем утверждается, что содержание Александра Лукашенко слишком дорого обходится белорусским налогоплательщикам. Однако документальные доказательства того, что какая-то собственность принадлежит лично политику, не приводятся. Просто Лукашенко распоряжается государственным как своим собственным.
10:33 11/03/2021
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