Аналитический центр Ecoom, который традиционно рассказывает беларусам об их "любви" к Лукашенко, поделился новыми подробностями "соцопроса" общественного мнения относительно политической ситуации в стране.









Казалось бы, какой смысл обсуждать очередные фантазии автора «Нехочутика» (название книги главы Ecoom Сергея Мусиенко — прим. ред.). Всё дело в том, что в опросе о самых популярных белорусских политиках фигурирует не только бывший президент, но и его подельники. А значит, у нас есть редкая возможность взглянуть на иерархию режима. Сразу предупреждаем, что эту иерархию мы видим глазами режимной пропаганды (Ecoom — это, конечно же, элемент пропаганды). О том, как обстоят дела на самом деле, мы поговорим в конце.





Человек номер два в белорусской диктатуре — Наталья Кочанова. И это весьма позитивный момент для беларусов, потому как Наталья не является блестящим стратегом, способным вывести режим из той тяжелейшей ситуации, в которой тот оказался. Скорее наоборот, Кочанова производит впечатление человека, чей образ мышления представляет из себя причудливую смесь из канала РенТВ и газеты «Советская Белоруссия».





Из публичных речей Натальи мы узнали, что она верует в План Даллеса, и по степени адекватности восприятия действительности уступает даже своему боссу. Лукашенко такое, конечно, любит, но намного сильнее он ценит в Кочановой то, с какой любовью и преданностью она на него смотрит.





Человек номер три — Роман Головченко. И это довольно удивительно. Все прошлые лукашенковские премьеры были довольно безлики, но Головченко совсем уж. Есть ощущение, что его держат в качестве «мальчика для битья». Когда режим придумывает для белорусов очередную пакость в виде повышения налогов, сокращений зарплат или увольнений на госпредприятиях — то об этом всегда объявляет Головченко.





Человек номер четыре — Владимир Макей. Недавние интервью российским СМИ заставили экспертов говорить о Макее как о вероятном преемнике Лукашенко в кремлёвском сценарии. То, что Ecoom (то есть сам режим) сейчас поставил Макея ниже Головченко, — сигнал Москве, что те ставят на совсем непопулярного политика и лучше оставить всё, как прежде.





В списке нет глав КГБ и МВД. И вот тут начинается самое интересное. После выборов 2020-го силовики обрели внутри режима безграничное влияние. Они последняя опора Лукашенко и поставлены выше законов и выше привычной иерархии. Так почему же Ecoom игнорирует господ Кубракова, Карпенкова и Тертеля?





Дело в том, что пропаганда — это гражданская часть режима. А гражданские чиновники очень боятся силового переворота, потому что силовик, свергнувший Лукашенко, немедленно начнёт репрессии против старых элит.





Вывод. Опубликованные опросы демонстрируют тайные желания той части режима, что отвечает за пропаганду. Эта фракция опасается силовиков и в противовес им ставит на более травоядных Кочанову, Головченко и Макея.





Каков будет итог подковёрной борьбы между режимными силовиками и гражданскими, покажет время. Пока что первые одерживают верх, а вторые пытаются этому сопротивляться".