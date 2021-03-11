В Беларуси сейчас 38 женщин-политзеков, которых власти лишили свободы по надуманным обвинениям, руководствуясь «интересами государства». Некоторые из этих беларусок провели в СИЗО уже не меньше полугода, другие успели получить реальные сроки и отправиться в колонию. Но несмотря на драматичность своей личной ситуации эти женщины продолжают вдохновлять беларусов своим спокойствием, смелостью и настойчивыми действиями в пользу перемен. The Village Беларусь собрал мощные месседжи 5 сильных и свободных беларусок, которые сейчас в тюрьме.





Мария Колесникова: Невероятные беларусы уже победили, а у режима ничего не получится





Мария Колесникова сидит в СИЗО по надуманным обвинениям уже больше 6 месяцев. Обвинители постоянно повышают ставки и теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы. За последние полгода Колесникова дала несколько интервью из-за решетки и передала несколько посланий беларусам и властям через своих адвокатов, которых ее настойчиво пытаются лишить. В своих тюремных посланиях Мария выглядит собранной, бодрой, уверенной в собственной правоте и продолжает убеждать беларусов в том, что они невероятные и уже победили. Как будто каток с красно-зеленым флажком по ней не проехался, как будто за решеткой сейчас не она, а все мы.





— Мы уже победили — себя, свой страх и мы точно знаем, чего хотим. Но нас еще пытаются закатать в красно-зеленый асфальт. Свободных сильных людей больше никогда не загнать «под плинтус». А нам главное помнить: темнее всего перед рассветом, — сказала она в интервью из СИЗО.





— Можно укатать в асфальт всю страну.





Можно закрыть все границы.





Можно разграбить все банки.





Можно прикрыть все рестораны и кафе.





Можно истребить все креативное, живое, что есть в Беларуси.





Можно изгнать всех активных, талантливых, умных и смелых.





Можно посадить студентов, врачей, бизнесменов, банкиров, музыкантов, айтишников, журналистов.





И вообще всех.





Можно наградить вообще всех силовиков медалями и надеяться что «красавцы» не предадут.





Можно наслаждаться прекрасными приторно-сладкими картинками и не менее прекрасными дифирамбами и в полнейшей тишине и идиллии превратить клочок Земли с «народцем» в идеально укатанный красно-зеленый асфальт спокойствия и стабильности и, пригласив оставшихся лояльных и напуганных, хором обсуждать будущее.





Можно все это сделать, но нельзя забрать любовь, свободу, чистые мысли и наше стремление к тому светлому будущему, для которого мы были рождены. Поэтому ничего у них не получится.





Быть добру.

Наталья Херше: Бороться за справедливость и на свободе, и в тюрьме





Беларуска Наталья Херше уже 12 лет живет в Швейцарии, стране, где полицейские не прячут лица перед мирными демонстрантами и защищают граждан. Но когда в Беларуси после выборов начались протесты и их жесткое подавление, Наталья решила приехать в Беларусь — своими глазами увидеть марши и ощутить народный подъем, но вообще-то планировала задержаться в стране только на 10 дней.





Наталью задержали на Женском марше 19 сентября — сначала дали дали 15 суток по статье 23.34 КоАП, а потом завели уголовное дело за попытку сорвать балаклаву с силовика. Несмотря на отсуствие прямых доказательств вины, суд признал Херше виновной и приговорил к 2,5 года тюремного заключения в колонии.





Родные говорят, что Наталья бодра, ни о чем не жалеет, каждое письмо заканчивает словами «Верым, можам, пераможам» и хочет, чтобы ее пример помог проснуться еще большему количеству людей в Беларуси.





Наталья продолжает протестовать против несправедливости и за решеткой и уже дважды объявляла голодовку. Первый раз — еще до суда в январе, потому что ей перестали приходить письма. Голодовка помогла: в течение трех дней ей передали 38 писем, а бонусом еще и перевели в камеру с лучшими условиями. Второй раз Наталья голодает прямо сейчас — она отказалась принимать пищу, потому что ее родных не уведомили, как того требует закон, о переводе Херше в гомельскую колонию и снова перестали передавать письма. Наталья голодает уже 17-й день.





— То, что поначалу кажется катастрофой, в итоге может обернуться большим шансом. Верю, так и есть, — написала Наталья в одном из писем родным.

Катерина Андреева и Дарья Чульцова: Беларусы сильнее, потому что они вместе за одно





Дарья и Екатерина — журналистки, благодаря которым беларусы и весь мир своими глазами видели, как силовики надругались над конституционным правом беларусов на мирное собрание и общечеловеческими ценностями — объявили правонарушителями людей, которые пришли, чтобы выразить скорбь об убитом Романе Бондаренко и преступниками тех, кто это показал. После стрима, который показал «Белсат», госСМИ пытались убедить своего зрителя в том, что ОМОНовцы в балаклавах на «площади Перемен» были галантны как на великосветском приеме и аккуратны как ювелирной мастерской — силы к протестующим не применяли и мемориал памяти погибшему не крушили — зачистили плщадь исключительно от «деструктивных БЧБ-символов». А в это время те самые силовики решили уничтожить доказательства своей галантности, ворвавшись в квартиру, откуда Дарья и Екатерина вели прямой эфир, и 15 часов держали в заложниках сотни беларусов, которые были в тот день на площади и все видели своими глазами, но успели укрыться от нежных объятий силовиков в квартирах жильцов «двора Перемен».





Несмотря на чудовищную несправедливость выдвинутых обвинений, журналистки держались на суде спокойно и уверенно. Их объятия в поддержку друг друга поддержали заодно и всех беларусов, которые совершают перемены, и напомнили о том, что несмотря на реальные сроки по надуманным обвинениям, которые сейчас получают некоторые, народ все равно сильнее режима, потому что таких беларусов больше, они вместе и за одно.





— У меня есть молодость, любимая профессия, успех, известность, а главное — чистая совесть. И свои силы я хочу направить исключительно на созидание в Беларуси, на служение ей. Беларуси, где не будет места политическим репрессиям, где не будут преследовать за честную журналистику, за правду.





Я не прошу, а требую оправдания и освобождения для себя и моих коллег. Свободу Дарье Чульцовой, свободу Екатерине Борисевич, свободу Игорю Лосику, Алле Шарко, Юлии Слуцкой и остальным сотням политических заключенных, — сказала Екатерина Андреева в своем последнем слове.





Журналисткам присудили по 2 года колонии.

Алана Гебремариам: В каждом из вас скрыта великая сила, которая сметет все преграды на пути к переменам





Свое 24-летие Алана отпраздновала недавно в СИЗО на Володарке, где она вместе с несколькими студентами-активистами оказалась после задержания сотрудниками КГБ в 12 ноября в «черный четверг». Алана — член основного состава Координационного совета, «Задзіночання беларускіх студэнтаў», активистка «Молодежного блока» и представительница Светланы Тихановской по делам молодежи. Сама она называет себя «маладой беларускай блэк рэфарматаркай», а свои политические заявления делает в твиттере.





В 2019 году Алана закончила Медицинский университет, но вместо того, чтобы строить карьеру стоматолога, решила пойти в парламент. Уже тогда она осознавала, что политический активизм может стоить ей свободы и говорила:





— Свобода — одна из моих главных ценностей. Это то, за что я всегда топлю. Но если ради реформирования Беларуси мне придется ей пожертвовать, я думаю, что смогу на это пойти. Я готова ко всему, но стараюсь не паниковать. Бояться и быть реформаторкой невозможно.

Юлия Слуцкая: СМИ должны быть качественными и независимыми





Первый раз за свою профессиональную деятельность Юлия подверглась репрессиям еще в 2006 году — после честного освещения выборов лишилась должности главреда в «Комсомолке». После выборов 2010 года история повторилась, но уже с новым сюжетным поворотом, и Слуцкая, выбирая между тюрьмой и жизнью в эмиграции, выбрала второе. За несколько лет жизни в Варшаве она создала там Информационное бюро солидарности — чтобы иностранные обращали больше внимания на Беларусь. А в 2015 году вернулась в Минск, несмотря на риск быть арестованной, и запустила беларуский Пресс-клуб, чтобы помочь развиваться беларускому рынку медиа.





Слуцкую вместе с другими сотрудниками Пресс-клуба задержали 22 декабря 2020 года прямо в аэропорту. 31 декабря ей предъявили обвинение за неуплату налогов в особо крупном размере. Сейчас Юлия Слуцкая находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.





После возвращения в Беларусь Слуцкая занималась исключительно журналистикой, а не политикой, тем не менее вся ее деятельность несет ставший неудобным для режима месседж: СМИ должны быть качественными и независимыми, любой ценой. В комментарии по делу БЕЛТЫ в 2018 году она сказала слова, которые сейчас снова стали остро актуальными:





— Они боятся влиятельных независимых СМИ. А журналисты под подписками о невыезде и приговорами — это журналисты, которые уже не настолько пугают власти. По этой логике, независимые СМИ должны быть на крючке, и их на этот крючок поймали.





— Когда независимые медиа обескровлены, а многие журналисты государственных СМИ остались без работы, мы хотим соединить потенциал всех акторов вместе… Главное сейчас — это качественная журналистика, — сказала Слуцкая во время октябрьского хакатона, на котором и родился проект нового независимого медиа экс-сотрудницы «Белтелерадиокомпании» Ксении Луцкиной. Вероятно, некоторое время спустя этот проект и стал формальным поводом для задержания Ксении, Юлии и других сотрудников Пресс-клуба.











