В декабре корреспондента телеканала «Настоящее Время» в Беларуси Романа Васюковича по неизвестным причинам задержали в аэропорту при прохождении таможни. У него конфисковали ноутбук и две книги. Позже ноутбук вернули, а книги нет, пишет Ежедневник.





Оказывается, книга «Белорусский Донбасс», два экземпляра которой Роман купил в Украине, содержит призывы к экстремисткой деятельности, и на журналиста составили протокол за ее перевозку. При том, что лишь 29 января, спустя почти два месяца после произошедшего, Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции заключила, что книга содержит экстремизм.





Суд по признанию книги «Белорусский Донбасс» запрещенной и внесению ее в список экстремистских материалов состоится 26 марта. Суд над человеком, ее перевозившим, будет 12 марта. Часть 1 статьи 17.11 КоАП предполагает наложение штрафа.





«Да, конечно, даже не юрист догадается, что порядок должен быть обратным: сначала нужно признать книгу экстремистской, а потом уже судить за ее перевозку. Но когда судебная система в стране выполняет функции принтера, все это не имеет значения», - комментирует один из соавторов книги Игорь Ильяш.





Он узнал, что его книга запрещена, лишь когда коллега показал составленный на него протокол. Второй соавтор о судьбе своей книги сразу узнать не смогла. Катерина Андреева находилась под стражей, а сейчас отбывает наказание в колонии за репортаж (стрим), который она вела с места протестов после смерти Романа Бондаренко.





Ждать ли журналистам, уже попавшим под репрессии, новых административных дел в своем отношении? Закон не предусматривает ответственность автора экстремистского материала. Но Игорь Ильяш допускает, что в условиях правового дефолта признание книги экстремистской может стать формальным поводом для дальнейшего политически мотивированного преследования его и Екатерины.

Чем опасна книга про белорусов на Донбассе?

Книга «Белорусский Донбасс» вышла в украинском издательстве «Фоліо» в 2020 году в печатном и электронном виде. Ее презентация в Минске состоялась 19 февраля при содействии украинского посольства.





Рассказать о содержании литературной новинки мы, по понятным причинам, не можем. Отметим лишь, что в ней собраны интервью с белорусами, воевавшими на Донбассе (в основном, на стороне ЛНР и ДНР), а также итоги журналистского расследования о роли белорусских граждан, институтов и государства в этой войне.





Принято считать, что Беларусь сохраняла нейтралитет в украинском конфликте. Книга приводит доказательства несколько иного положения вещей.





Минское ОВД на воздушном транспорте, которое обратилось в суд, настаивает, что в книге есть признаки “разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к расовой, национальной, религиозной принадлежности, пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики, материалы и инструкции по взрывному делу, которые можно использовать в планировании совершении террористических актов путем подрыва гражданских и (или) военных объектов”.





После включения книги в список экстремистских материалов ее нельзя будет хранить, перевозить и распространять.





Игорь Ильяш считает, что под видом борьбы с экстремизмом правоохранители просто преследуют инакомыслие и защищают диктатуру. «Нет ничего удивительного в том, что “Белорусский Донбасс” хотят запретить, ведь книга рассказывает неудобную для власти правду о роли белорусов и режима Лукашенко в российско-украинском конфликте».

Что еще в Беларуси считается экстремистским?

Список экстремистских материалов приведен на сайте Министерства информации.





Он состоит в основном из произведений, основанных на различных теориях заговора: главным образом, антисемитских и «русско-мирских». Также в нем описаны различные магнитики, футболки и пепельницы с запрещенной символикой.





Однако есть в перечне Мининформа и довольно неожиданные пункты. Игорь Ильяш обратил внимание, что экстремистской названа книга выдающегося британского историка Алана Баллока “Гитлер. Исследование тирании” и книга "Nazi Culture" всемирно известного американского ученого Джорджа Мосса.





Другие пункты списка демонстрируют, как легко власти любое неугодное ей содержание назвать «экстремизмом». Например, диск с записью концерта “Салідарныя з Беларуссю”, фильм “Урок беларускай мовы” и альбом фотографий “Прэс-фота Беларусі 2011”.





Игорь Ильяш ожидает, что список экстремистских материалов будет активно дополняться в ближайшее время. «Потенциал Закона о противодействии экстремизму для преследования инакомыслящих огромен. Сегодня режим Лукашенко использует термин “экстремизм” для обозначения мирных протестов и любой оппозиции. Напомню, что в декабре Генпрокуратура возбудила против членов Координационного совета оппозиции уголовные дела “по факту создания экстремистского формирования”, а теперь СК называет “экстремистскими” протестные дворовые чаты. Получается, что сегодня любое инакомыслие, любой протест может быть приравнен к экстремизму», - сказал журналист.



