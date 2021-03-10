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Тихановская встретилась с семьёй политзаключённой-гражданки Швейцарии Херше

Светлана Тихановская во время визита в Швейцарию встретилась с семьёй белорусской политзаключённой Натальи Херше.


Муж и дочь Натальи Херше на встрече с Тихановской​ / @tsikhanouskaya

В декабре 2020-го швейцарскую белоруску суд в Минске осудил на 2,5 года колонии общего режима за сорванную на сентябрьской уличной акции балаклаву с омоновца и поцарапанное его лицо, пишет Еврорадио.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, она поговорила с мужем Херше и дочерью, пообещала, что будет добиваться освобождения всех белорусских политзаключённых. "Семьи не должны быть разделены", — сказала политик. Муж Светланы Тихановской Сергей Тихановский находится за решёткой с 29 мая 2020 года, также является политзаключённым.

За решёткой Наталья Херше уже дважды голодала — из-за того, что ей переставали отдавать корреспонденцию. Швейцария требовала у официального Минска освободить свою гражданку. В феврале 2021-го Минский городской суд отклонил аппеляцию на приговор.

После приговора Херше Швейцария ввела санкции против Александра Лукашенко.
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