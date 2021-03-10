



\Аналитический центр ЕсооМ проводил опрос с привлечением фонда «Украинская политика» и «во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами», пишет TUT.BY. В опросе приняли участие около 10 тысяч человек из 108 населенных пунктов страны. Статистическая ошибка выборки исследования не превышает 2,5%.









Согласно результатам, Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси, Виктору Бабарико — 2,5%, Светлане Тихановской — 1,5%, Павлу Латушко — 1,3%, Роману Головченко — 3,8%, Сергею Румасу — 0,4%, Наталье Кочановой — 4,4%, Владимиру Макею — 2,4%. Никому из представителей власти и политиков не доверяют 5,8% опрошенных.





В сюжете отметили, что люди сами указывали того политика, которому они доверяют.





Ответили респонденты и на вопрос: «Как вы относитесь к акциям протеста, проходившим в нашей стране после выборов президента Республики Беларусь в августе 2020 года?» По данным исследования, 50,5% ответили, что не поддерживают акции протеста, еще 21,9% выбрали вариант «скорее не поддерживаю», 6% ответили, что поддерживают акции.





Фото: СТВ





34,7% опрошенных считают полностью обоснованными действия властей по пресечению уличных протестов, еще 23,1% выбрали вариант «скорее обоснованны», 9,8% назвали их полностью не обоснованными, почти 25% затруднились «сказать определенно».





Фото: СТВ





Около 49% опрошенных считают, что акции протестов оказывают негативное воздействие на качество жизни населения, 7,1% придерживаются противоположного мнения.





Фото: СТВ





Более 62% опрошенных заявили об отрицательном отношении к публичному использованию бело-красно-белого флага.





Фото: СТВ





В рейтинге достижений суверенной Беларуси, которые нужно сохранить, лидируют пункты «порядок и стабильность в стране», «суверенитет и независимость», «уровень оказания медицинских, образовательных услуг».





Фото: СТВ





«Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставились задачи изучить запросы и ожидания общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов», — сообщили в эфире телеканала.





Напомним, 10 февраля были озвучены результаты социсследования, которое провели с 12 января по 8 февраля 2021 года к Всебелорусскому народному собранию. В опросе было указано, что у Александра Лукашенко уровень доверия 66,5% (74,2% — по результатам телефонного опроса), у правительства — 57%, оппозиции — 17,2%. Приводились данные по Конституции, экономической ситуации, Всебелорусскому народному собранию и другие.





Что за центр?





Аналитический центр EcooM занимается социологическими исследованиями с 2004 года. Его возглавляет член общественно-консультативного совета при Министерстве образования, член правления Союза писателей Беларуси Сергей Мусиенко. Аналитический центр EcooM имеет право проводить социологические опросы, относящиеся к выборам президента Беларуси. C 2004 года центр сотрудничает с ЦИК Беларуси, его исследования не раз вызывали критику экспертов. Кроме центра такое право дано еще 8 организациям.





В преддверии президентских выборов — 2020 EcooM проводил социсследования об электоральных настроениях и предпочтениях граждан по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал». По результатам первого опроса 14 июля 2020 года сообщалось, что более 87% белорусов планируют участие в выборах, Лукашенко готовы поддержать 69,4%. Во втором, 28 июля 2020 года, социологические замеры позволяли «с высокой степенью точности прогнозировать» победу Александра Лукашенко в первом туре.



