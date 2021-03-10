Лукашенко ждет весенних протестов

День воли белорусы отметят новыми акциями. Фото Reuters





О планах, которые якобы вынашивают противники власти, рассказал 9 марта в вечернем эфире местного госканала глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. Накануне днем он встречался с Александром Лукашенко.





По словам главы КГБ, «попытки дестабилизации ситуации в стране» намечены на 25–27 марта. Готовят их «политэмигрантские подрывные центры» за рубежом, созданные лидерами белорусских протестов, которые «в свое время покинули нашу страну и теперь находятся на содержании иностранных спецслужб». Со слов главы КГБ следовало, что организаторам на «дестабилизацию» выделены большие деньги, которые они собираются просто поделить между собой, а отвечать за выход людей на улицы будут представители белорусской оппозиции и координаторы домовых чатов.





Серьезность подготовки «террористов», по словам Тертеля, доказывает уже проведенное расследование деятельности двух террористических групп – Игоря Олиневича и Николая Автуховича (оба – бывшие политзаключенные). Тертель заявил, что они связаны с некими силами за рубежом. В частности, «на территории Западной Европы, Польши, Украины». «Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации. Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения», – заявил глава КГБ. Подробности он обещал рассказать позже. Ранее о «десятках килограммов» тротила и пластита говорил Александр Лукашенко. Он также обещал подробности «позже». Впрочем, по мнению местных наблюдателей, отсутствие подробностей говорит об отсутствии самих фактов, ибо, если бы они были, власти кричали бы о них из каждого утюга. Если за поцарапанный палец силовика люди получают реальные сроки, то террористов со взрывчаткой они уже точно предъявили бы общественности.





Иван Тертель заявил, что КГБ известно о готовящихся провокациях «с возможными пострадавшими из числа простых граждан и какими-то чрезвычайными ситуациями». Возможны столкновения с правоохранителями и «более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий людям». Он изложил три известных белорусским спецслужбам сценария развития событий, которые по большому счету отличаются лишь местом проведения. Власти констатируют, что представители белорусской оппозиции рассчитывают получить официальное разрешение на проведение массового мероприятия 25 марта, в так называемый День воли. Оппозиция отмечает его ежегодно. В этот день в 2018 году было объявлено о создании первого независимого белорусского государства – Белорусской народной республики. В этом году заявка на проведение шествия, митинга и концерта также подана. Заявители – три политические силы: движение «За свободу», Белорусский народный фронт (БНФ) и Белорусская социал-демократическая партия (БСДП). Впрочем, организаторы заявляют, что в случае отсутствия официального разрешения они не будут звать людей на улицы, так как не готовы брать на себя ответственность за последствия.





Уточним, что политическая оппозиция в Беларуси и протестная общественность – это разные силы. Некоторые представители оппозиции участвовали в протестах, некоторые примкнули к штабу лидера протестов Светланы Тихановской, однако активной политической силой протестов оппозиция не стала. Протестующие – это в большинстве своем активные представители среднего класса среднего возраста, которые до выборов не занимались политикой и после смены власти также намерены вернуться к своей обычной жизни. На улицы их вывело чувство несправедливости в связи с фальсификацией итогов выборов, а остаться там заставило возмущение уровнем насилия, которым власти ответили на мирные протесты граждан. Несмотря на беспрецедентный уровень репрессий по отношению к участникам протестов, они не готовы «перевернуть страницу», как предлагает Александр Лукашенко. В отличие от политической оппозиции белорусские протестующие не намерены играть по правилам власти и настроены на реальную смену власти в стране, а не вялотекущий процесс противостояния. «Социологические исследования подтверждают, что протестные настроения у людей не уменьшились, 70–80% аудитории все равно настроены на долговременную борьбу и на выход на протесты», – говорит по этому поводу политолог Андрей Егоров. «Протест не только никуда не слился, а более того – он расширяется… Манифестации прекратились, но они уже все сказали – политически требования общества сформированы», – призывает не делать трагедии из прекращения массовых акций экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, лидер протестного движения 90-х Сергей Антончик. Об этом он сказал в интервью сайту «Белорусский партизан».





Власти предупреждают, что последствия несанкционированных выходов на улицу будут жесткими. «Колебаться не будем. Пресекать будем по закону, но жестко. Безусловно, обеспечим основной принцип в правосудии – неизбежность наказания за содеянное», – предупредил Иван Тертель и призвал граждан на провокации не поддаваться. Однако власти также понимают, что угрозу в нынешних условиях представляют не только уличные акции, любые формы коммуникации протестно настроенного населения. В связи с этим Следственный комитет накануне протестной весны заявил, что будет считать экстремистскими организациями даже дворовые чаты в Telegram. «В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые дворовые чаты. Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении СК, опубликованном на сайте ведомства 10 марта.





Также в среду СК Беларуси сообщил, что намерен признать экстремистским еще один Telegram-канал «МотолькоПомоги», названный по фамилии его создателя, городского активиста, до протестов занимавшегося решением локальных городских проблем, Антона Мотолько. В отношении его самого возбуждено уголовное дело. «Получены доказательства о причастности блогера А. Мотолько к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении СК. «Указанные действия совершались также с использованием управляемого им Telegram-канала… Кроме этого, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности А. Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые дворовые чаты), создал экстремистское формирование и руководит им», – перечислил СК преступления Антона Мотолько. «Теперь все мы экстремисты», – резюмируют белорусы в соцсетях.