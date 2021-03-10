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Лукьянов должен сменить в этой должности Дмитрия Мезенцева.





В последние четыре года Лукьянов возглавляет российскую дипмиссию в Латвии.





Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске, пишет interfax.by.





Комитет Госдумы по делам СНГ участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях, предусматривает регламент Госдумы.





Предложения о кандидатурах для назначения дипломатических представителей оформляются решением МИД РФ или иного министерства РФ и представляются вместе с документами, характеризующими каждого кандидата.





Комитет Думы на своем заседании в присутствии кандидата, а также соответствующих должностных лиц МИД РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ.

На заседании комитета в среду кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.





Комментируя по просьбе "Интерфакса" смену посла, Руденко отметил, что соответствующее решение принимается президентом.





"У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом", - сказал он.



