+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Комитет Госдумы утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси.


Фото https://www.rubaltic.ru

Лукьянов должен сменить в этой должности Дмитрия Мезенцева.

В последние четыре года Лукьянов возглавляет российскую дипмиссию в Латвии.

Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске, пишет interfax.by.

Комитет Госдумы по делам СНГ участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях, предусматривает регламент Госдумы.

Предложения о кандидатурах для назначения дипломатических представителей оформляются решением МИД РФ или иного министерства РФ и представляются вместе с документами, характеризующими каждого кандидата.

Комитет Думы на своем заседании в присутствии кандидата, а также соответствующих должностных лиц МИД РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ.
 
На заседании комитета в среду кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Комментируя по просьбе "Интерфакса" смену посла, Руденко отметил, что соответствующее решение принимается президентом.

"У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом", - сказал он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]