







Белорусский Красный Крест / БЕЛТА​





Как сообщалось ранее, в соцсетях представители белорусской диаспоры организовали кампанию. Они считают, что белорусское общество Красного Креста участвовало в фальсификации президентских выборов 2020-го. К тому же Красный Крест не вступился за медиков, которых после выборов увольняли и преследовали за гражданскую позицию. Народное антикризисное управление обратилось в Международный комитет Красного Креста с просьбой оценить работу белорусского филиала этой организации. Предлагается лишить белорусский филиал финансовой поддержки, а деньги направить нуждающимся, передает Еврорадио.





НАУ просит Красный крест приостановить сотрудничество с белорусским филиалом

Представитель Международной федерации обществ Красного Креста Мэтью Кохран в комментарии "Би-Би-Си" сказал, что в комиссиях участвовали "просто члены организации", но не ее сотрудники или волонтеры.





"Это различие может показаться незначительным, но на самом деле это не так: волонтеры активно участвуют в повседневной работе Красного Креста, а сотрудники, само собой, получают зарплату, — говорит он. — Члены подобны "сторонникам": они могут платить небольшие взносы, но не участвуют в предоставлении гуманитарных услуг".





Кохран также утверждает, что руководство Белорусского Красного Креста не располагало информацией об участии "некоторых членов" в избирательном процессе.





В его организации согласны, что участие в избирательных комиссиях членов Красного Креста неприемлемо. И теперь оно "работает над тем, чтобы подобное не повторилось".