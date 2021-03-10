В Беларуси завершается голосование по дате Дня народного единства. Где еще можно успеть высказать свое мнение
В Беларуси планируется ввести новый праздник — День народного единства.
Мнение белорусов по поводу возможной торжественной даты спрашивают на сайте Всебелорусского народного собрания по 10 марта включительно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
На выбор предлагают две даты: 17 сентября (в этот день в 1939 г. начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР) или 14 ноября (в этот день в 1939 г. на внеочередной сессии Верховного Совета БССР подписали закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики).
Чтобы оставить свой голос за дату, которую считают наиболее подходящей, нужно заполнить специальную форму на сайте Всебелорусского народного собрания с указанием адреса электронной почты для получения кода подтверждения.
20:24 10/03/2021
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