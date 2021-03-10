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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Беларуси завершается голосование по дате Дня народного единства. Где еще можно успеть высказать свое мнение

В Беларуси планируется ввести новый праздник — День народного единства.


Мнение белорусов по поводу возможной торжественной даты спрашивают на сайте Всебелорусского народного собрания по 10 марта включительно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

На выбор предлагают две даты: 17 сентября (в этот день в 1939 г. начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР) или 14 ноября (в этот день в 1939 г. на внеочередной сессии Верховного Совета БССР подписали закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики).

Чтобы оставить свой голос за дату, которую считают наиболее подходящей, нужно заполнить специальную форму на сайте Всебелорусского народного собрания с указанием адреса электронной почты для получения кода подтверждения.
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