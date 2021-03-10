



Мнение белорусов по поводу возможной торжественной даты спрашивают на сайте Всебелорусского народного собрания по 10 марта включительно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





На выбор предлагают две даты: 17 сентября (в этот день в 1939 г. начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР) или 14 ноября (в этот день в 1939 г. на внеочередной сессии Верховного Совета БССР подписали закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики).



