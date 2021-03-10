Карбалевич: «Шаг за шагом репрессивный аппарат будет наступать»

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С приходом весны Следственный комитет продолжил развивать активность по возбуждению уголовных дел и выявлению новых «экстремистов». 10 марта, сообщив о том, что против известного блогера Антона Мотолько начато уголовное дело аж по четырем статьям (от «организации массовых беспорядков» до «угрозы национальной безопасности»), УСК по Минску пригрозило уголовной ответственностью и администраторам дворовых чатов.





В сообщении говорится дословно: «В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые «дворовые чаты». Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса РБ». (Указанная статья – «Создание экстремистского формирования» – С.).





Что будет дальше и доберутся ли силовики в стремлении «закрутить гайки» не только до минских дворов, но даже до кухонь?





– Уже добираются, – сказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» политолог Валерий Карбалевич. – Уже ведь ходят по балконам, ищут «неправильную расцветку» белья, так что этот рубеж уже давно перейден. Думаю, что будет продолжение нынешней линии на расширение репрессий, которые будут распространяться на все более новые группы, категории людей.





Это процесс перманентный. Единственным ограничителем является то, что, видимо, сил не хватает и руки не доходят до всех. Однако шаг за шагом репрессивный аппарат будет наступать.





На мой взгляд, все эти уголовные дела – и против Светланы Тихановской, и против Антона Мотолько, все остальные действия властей – это показательные, демонстративные репрессии. Задача ставится не только посадить конкретных людей, но и запугать всех остальных, чтобы боялись и не думали протестовать. Логика режима, сам тренд насильственного подавления не меняется, звучат только новые факты и фамилии…