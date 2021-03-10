



Европейский союз приступил к работе над очередным пакетом санкций против Беларуси. Санкционные ограничения будут введены в четвертый раз, пишет Телеграф. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.





«Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно стартовала», — написал он.





Йозвяк предположил, что санкции больше коснутся силовиков и сотрудников служб безопасности и меньше «кошельков» Александра Лукашенко. Однако, по словам журналиста, это еще только начало.





Напомним, 25 февраля стало известно, что Евросоюз продлил санкции против Беларуси – представителей власти и бизнеса, включая самого Лукашенко. Санкции продлены против тех людей, которые, как считают в ЕС, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и жестокое подавление протестов в республике.





До этого США расширили список санкции против властей Беларуси. В него попали чиновники высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также силовики, участвовавшие в задержаниях мирных протестующих. Всего 43 человека.