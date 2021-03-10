Польша высылает белорусского дипломата

Об этом сообщил сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.





«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата, пишет charter97.org.









Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», – написал Пшидач.







