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"Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - написал Николенко в своем твиттере в среду, сообщает interfax.by.





Накануне Тертель заявил, что с территории Украины большими партиями доставляется оружие для последующего использования с целью дестабилизации ситуации.





"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - сказал глава КГБ.