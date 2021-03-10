В Киеве назвали "заезженной мантрой" заявления Минска об оружии из Украины
Украина категорически отвергает информацию, обнародованную председателем Комитета госбезопасности Беларуси Иваном Тертелем, о поставке крупных партий "оружия из Украины" в Беларусь, заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.
Фото: Reuters
"Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - написал Николенко в своем твиттере в среду, сообщает interfax.by.
Накануне Тертель заявил, что с территории Украины большими партиями доставляется оружие для последующего использования с целью дестабилизации ситуации.
"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - сказал глава КГБ.
18:03 10/03/2021
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