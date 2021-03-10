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На этот раз коснутся силовиков. В ЕС готовят очередной пакет санкций против режима Лукашенко

Санкции Евросоюзом будут наложены на сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности Беларуси. И это только начало.

Европейский союз приступил к работе над очередным пакетом санкций против Беларуси. Санкционные ограничения будут введены в четвертый раз. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно стартовала», — написал он.

Йозвяк предположил, что санкции больше коснутся силовиков и сотрудников служб безопасности и меньше «кошельков» Лукашенко. Однако, по словам журналиста, это еще только начало.

Напомним, 25 февраля стало известно, что Евросоюз продлил санкции против Беларуси – представителей власти и бизнеса, включая самого Лукашенко. Санкции продлены против тех людей, которые, как считают в ЕС, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и жестокое подавление протестов в стране.

До этого США расширили список санкции против властей Беларуси. В него попали чиновники высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также силовики, участвовавшие в задержаниях мирных протестующих. Всего 43 человека.
Источник: telegraf.by
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