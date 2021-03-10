"Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём", - утверждает Тертель.





"К сожалению, на протяжении последнего периода, я говорю о месяцах, прошедшем полугодии, мы фиксируем резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства. Они исходят с территории соседних государств", - заявил он.





По словам Тертеля, речь идёт якобы о деятельности "террористических" групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины.





В пример он привел группу Олиневича. "Анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, обеспечивались там вооружением, специальными средствами. Выходили на нашу территорию, пытались уйти потом на Украину. Это группа известная Автуховича. По этой группе проводится расследование", - сказал он.





Тертель заявил, что суды над этими группами должны быть открытыми, передает interfax.by













Напомним, Игорь Олиневич и Николай Автухович - бывшие политзаключенные, ранее отсидевшие немалые сроки по сфабрикованным обвинениям.





КГБ Беларуси завел два уголовных дела о "теерроризме". В частности, в поджогах машин силовиков и административных зданий обвиняют четырех анархистов, задержанных в ночь на 29 октября при пересечении границы.

Все четверо сейчас в СИЗО КГБ. Один из задержанных — Игорь Олиневич, который уже был в этом изоляторе и потом рассказывал о нем в книге «Еду в Магадан».

Второе дело о терроризме тоже касается бывшего политзаключенного. О задержании Николая Автуховича и еще семи человек телеканал «Беларусь-1» сообщал в начале декабря.

«Террористическую группу», организатором которой назвали Автуховича, обвинили в подрыве автомобиля милиционера в Гродно, а также в поджоге еще одной машины и строящегося дома другого милиционера.

Заметим, что ни в одном из случаев не пострадал ни один человек.



