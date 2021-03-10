Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил начальник Следственного управления УСК Беларуси по Минску Владислав Любаскин.





В сюжете прозвучало, что следователи совместно с ГУБОП получили "доказательства" якобы причастности Мотолько к «целому ряду преступлений»: "беспорядки, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок".





Кроме того, напомним, блогера обвиняют в том, что его телеграм-канал якобы "способствовал разжиганию социальной вражды". Ему вменяют создание "экстремистского формирования" — «объединение в группы так называемых дворовых чатов» и руководстве ими.





"Следователями в отношении гражданина Республики Беларусь Антона Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме того следователями проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории нашей страны экстремистским", — цитирует Любаскина tut.by



