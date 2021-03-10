+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Власти хотят объявить телеграм-канал Мотолько "экстремистским"

Правящий режим готовит аргументацию для объявления телеграм-канала Антона Мотолько "экстремистским".

Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил начальник Следственного управления УСК Беларуси по Минску Владислав Любаскин.

В сюжете прозвучало, что следователи совместно с ГУБОП получили "доказательства" якобы причастности Мотолько к «целому ряду преступлений»: "беспорядки, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". 

Кроме того, напомним, блогера обвиняют в том, что его телеграм-канал якобы "способствовал разжиганию социальной вражды". Ему вменяют создание "экстремистского формирования" — «объединение в группы так называемых дворовых чатов» и руководстве ими.

"Следователями в отношении гражданина Республики Беларусь Антона Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме того следователями проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории нашей страны экстремистским", — цитирует Любаскина tut.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]