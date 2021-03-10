Против лидера ОГП завели уголовное дело - его телефон отключен

Как рассказали в пресс-службе ОГП, политика обвиняют по части 1 статьи 407 (умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).





Санкция предусматривает от штрафа до 3 лет лишения свободы.





Напомним, за последнее время Николая Козлова трижды вызывали на допросы в различные инстанции, где заставляли дать подписку о неразглашении "тайны следствия". Он это делать отказывался.



