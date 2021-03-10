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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мнение: Вряд ли Россия позволит белорусам выбрать себе другого президента

Противники режима в Беларуси много надежд возлагают на экономические санкции со стороны Запада. Почему их до сих пор не ввели и введут ли вообще? Что Запад может сделать для Беларуси без санкций? И за что в беларуских событиях последних десяти месяцев может зацепиться глаз оптимиста?

Об этом в интервью Свободе говорит старший научный сотрудник Британского института международного и сравнительного права, главный редактор Journal of Belarusian Studies Ярослав Кривой.

Кратко

- Среди белорусских политиков нет единства в вопросе санкций

- Чтобы санкции достигли цели, нужно стечение ряда внутри- и внешнеполитических и экономических факторов

- Демократия вряд ли придет в Беларусь сразу после гипотетически изменившегося политического режима

- Вряд ли Россия позволит, чтобы белорусский народ выбрал себе другого президента и двинулся в другом геополитическом направлении

- Многие люди в 2020 году пережили личную революцию: они победили свой страх и вышли отстаивать свои права

- Чем больше изменений произойдет на уровне каждого человека, тем раньше это проявится и на уровне всей страны.

Подробнее - видеосюжете:
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