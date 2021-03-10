В частности, по информации СК, в ближайшее время блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск.





"В ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера Мотолько к совершению ряда преступлений, а именно:





- массовые беспорядки;





- возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;





- организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;





- создание экстремистского формирования;





- действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь," - говорится в сообщении СК.





"В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала.





В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении А. Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались также с использованием управляемого им телеграм-канала.





В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Кроме этого, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности А. Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые «дворовые чаты»), создал экстремистское формирование и руководит им.





Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.3611 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - утверждается в сообщении СК.