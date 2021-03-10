Фильм "Лукашенко. Золотое дно" бьет рекорды. А еще его покажут по ТВ
Фильм «Лукашенко. Золотое дно», снятый разыскиваемым в Беларуси по обвинению в экстремизме Степаном Путило, прочно закрепился в трендах YouTube. На утро 10 марта его просмотрели 2,75 млн. раз.
К 11 часам 10 марта его просмотрели почти 2,9 млн. раз.
Кинолента получила 223 тыс. лайков (95.7% от всех оценок) и 10 тыс. дизлайков (4,3%). А количество комментариев превысило 33700.
Власти не комментировали пока содержание документальной ленты. Но ранее Александр Лукашенко предложил белорусам найти его дворец и заселиться туда.
В тоже время, украинский телеканал «Прямий», собственником которого является бывший президент Украины Петр Порошенко, запланировал на 10 марта в 23:00 по местному времени трансляцию фильма-расследования «Лукашенко. Золотое дно».
Источник: telegraf.by
11:20 10/03/2021
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