Это может делать каждый: инструменты победы

Конечный результат во многом предопределён сутью происходящего. Итак, что же происходит в Беларуси? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден: в результате подавления народных протестов против фальсификации итогов президентских выборов в стране имеет место глубокий политический кризис.





Августовское восстание: «Булыжник — оружие пролетариата» — одна из самых известных скульптур советской эпохи, посвященная первой русской революции 1905 года.





Времена нынче другие. И пролетариата того уже нет. Хотя булыжник остается весомым аргументом, все же для войны культур, которая имеет место в Беларуси, он бесполезен. Мы живем в капиталистической системе. И важнейшим ресурсом в рамках этой системы ожидаемо являются деньги.





Именно они — тот инструмент, который может ускорить смену культурной нормы в Беларуси с сельской на городскую. Что является необходимым условием демонтажа существующей политической системы.





Для любой войны, в том числе и культурной, значение имеет не сам факт наличия ресурса, а способность мобилизовать этот ресурс для расширения собственного присутствия и доминирования. Причем не разово, а на регулярной основе.





Попробуем разобраться с потенциалом носителей новой городской культуры и доступным инструментарием для задействования этого потенциала.





Ресурсная база городской культуры





На октябрь 2020 года более миллиона городских жителей хотя бы раз высказали свою гражданскую позицию, приняв участие в протестных акциях. Об этом свидетельствует исследование британского центра Chatham House. В данном случае речь идет о совершеннолетних горожанах, большинство из которых находится в трудоспособном возрасте.





Предметом исследования не являлся вопрос достатка участников протеста. Да, визуально основную массу протестующих составляет хорошо образованный средний класс с соответствующим уровнем доходов. Но будем исходить из того, что там был срез беларуского общества.





Это значит, что порядка 700 тыс. участников протеста находятся в трудоспособном возрасте, имея среднюю зарплату после всех вычетов порядка 1105 рублей. И еще около 300 тыс. — пенсионеры с доходом порядка 460 рублей в месяц. Итого 911,5 млн рублей в месяц. Или почти 11 млрд рублей в год.





Естественно, лишь часть этих денег может быть, скажем так, мобилизована на общее дело.





Инструменты





Беларусы за последние три года после «антитунеядских» протестов научились быстро мобилизовать значительные по нашим меркам финансовые ресурсы для помощи нуждающимся. Но значение имеют не разовые сборы, хотя они безусловно важны, а регулярные действия.





При этом регулярность в данном случае становится важнее суммы пожертвования. Потому что она порождает новые общественные правила: совместно финансировать важные проекты, не дожидаясь, пока деньги придут со стороны.





Фонды солидарности — одни из важнейших институтов новой городской культуры. Хотя их деятельность регулярно критикуется, тот факт, что основные нападки идут со стороны режима — знак качества и результативности работы фондов. Тем не менее, для многих людей предпочтительнее давать деньги напрямую, тем кто нуждается.





А не в общий котел, откуда потом собранные ресурсы распределяются исходя из правил. Которые не каждому человеку могут быть понятны. Для таких людей создано мобильное приложение Digital Solidarity: вы переводите деньги напрямую конкретному человеку, видя обоснование его потребности в помощи.





Конечно, в условиях политических репрессий в первую очередь в поддержке нуждаются пострадавшие от них и их семьи. Но надо помнить, что параллельно есть люди, работающие над общественно важными темами, которые могут и не иметь политической составляющей, но двигают ситуацию в нужном нам направлении. Много интересных и полезных проектов, нуждающихся в поддержке, можно найти на краудфандинговых платформах.





Какую часть своих доходов направлять на регулярную помощь тем, кто в ней нуждается, и не ставить при этом в уязвимое положение свою семью? В европейских странах широко распространено правило 1%: налогоплательщик может 1% своего дохода передать на благотворительные цели, и на этот же размер будет уменьшен его подоходный налог. 1% от дохода участников протеста — 110 млн рублей в год. Минимум.





Важным является и следование принципу ответственного потребления. На Западе это довольно распространенная практика, которая обычно связана с экологическими и этическими факторами (использование труда заключенных, опыты над животными и т.п.). В Беларуси — с политическими.





Мало кто задумывается, но каждая покупка в магазине — это голосование рублем.





Постоянно поддерживая ответственные бизнесы через приобретение их продукции и услуг, вы помогаете их развитию и стимулируете другие компании переходить на сторону добра. Для лучшей осведомленности о том, какие бизнесы достойны ваших денег, можно воспользоваться мобильным приложением Krama.





Не стоит ждать, пока политики предложат волшебный план быстрой победы над режимом. Можно действовать прямо сейчас, абсолютно легально и это действие будет гарантировано иметь позитивный результат.





Для этого надо тратить свои деньги с умом и регулярно поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Создавая тем самым базу для новой, свободной Беларуси.







