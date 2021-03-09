Цитирую мнение из ФБ, кстати, достаточно распространенное:





«Карающие невиновных молодые прокуроры, судьи, следователи, силовики — это продукт, который спустя четверть века породила система. Благодаря лживым и трусливым учителям, фальсифицирующим выборы, благодаря повсеместно внедренным идеологическим отделам, благодаря «информационным часам» в школах и предметам типа «Идеология белорусского государства» в университетах. Четверть века система образования учила зубрить, быть покорным… И спустя 26 лет выросло поколение слуг — идеальный продукт системы».





Все ли здесь логично и однозначно?

«Да нормальная МарьИванна училка!»

Ну да, отрицать роль школы в воспитании не приходится. Но с другой стороны: а как часто школьники воспринимают поведение своих педагогов «лживым и трусливым»? Кто вообще сказал, что 26 последних лет старшеклассники интересовались выборами?





1994-й оставляем в покое: тот безумно интересный президентский триллер увлекал своим небанальным сюжетом людей, которые сегодня в полковниках да министрах, которые не просто выбирали тогда Лукашенко и его вечную оппозицию, но и рожали сегодняшних вершителей судеб наших протестных улиц.





Следующий этап… Хотел написать «веха», но рука дрогнула: не тянут В. Гончарик и С. Гайдукевич на конкурентов ППРБ. Даже политизированные люди не восхищались ими, что уж говорить о школьниках? И если тогда впервые «русица» МарьИванна что-то нахимичила в бюллетенях, то какому ученику придет в голову заморачиваться этим? Они просто занимались собой…





А вот 2006-й с участием двух Александров — Милинкевича и Козулина встряхнул не только родителей, но и заметную часть старшеклассников. И тех уже не оставили безразличными новые «фокусы» МарьИванны: однажды она вошла в класс с томиком Пушкина А.С. и увидела выведенную мелом на доске фразу: «М.И., вы не химик и не математик — не химичьте и не умножайте, просто имейте совесть!»





Да, памятная Плошча Каліноўскага родила немало не только молодых диссидентов, но и гражданских активистов.





В 2010-м после очередного морального падения бессмертной МарьИванны они готовы были митинговать возле учительской, но — декабрьский разгонный жесткач не позволил вылиться этому возмущению, пришлось уходить в депрессию. Она затянулась не просто до «мирных перемен» 2015-го года, но и еще на пять лет, до неожиданного прошлого лета…





Есть и другая молодежь. Фото РИА Новости





И в той серой десятилетней безнадеге презрение к «русице» как-то незаметно затерлось до фразы «Да нормальная МарьИванна училка!»: все же Пушкина и даже его вольнодумных лицейских друзей Дельвига, Кюхельбекера, Пущина она любила и кое-что знала…

Деньги потратили зря, но время профукали не все

Мне в приснопамятное советское время довелось вплотную заниматься изучением обязательных тогда политинформаций. Так вот, нынешним идеологам тот уровень даже не снился, это как отечественный футбол с Лигой чемпионов сравнивать.





Огромным тиражом тогда выходили даже специализированные журналы, общесоюзные и национальные. Наш «родной» долгие годы так и назывался: «Политинформатор и агитатор», ну а в перестройку преобразовали в недоброй памяти «Политический собеседник». Собственно, именно к его опыту фактически 30 лет спустя прибегли теперешние госпропагандисты, пишет sn-plus.com

Ну и кадры — тогдашние и нынешние — сравнивать не приходится. Савелий Павлов, реально командовавший долгие годы идеологией коммунистической Беларуси, по сравнению с преемниками просто на недостижимой высоте…





Но при всем том эффективность тогдашнего агитпропа была весьма заурядной. Поэтому и не верю выводу автора разбираемой цитаты: мол, «благодаря «информационным часам» в школах и предметам типа «Идеология белорусского государства» в университетах» появилось поколение, разделяющее идейные, политические ценности нынешней системы…





Ну да, да: веровала в пропагандистские заклинания часть общества раньше, есть верующие и сегодня. Но каков их процент?





Прекрасно помню распад СССР: практически никто не вышел на площадь Ленина в Минске с требованием арестовать беловежских «заговорщиков». И почти точно так на фоне недавних протестов выглядела контрпозиция поддерживающих власть…





Да, за уроки и лекции обычные учителя и кандидаты, а то и доктора наук деньги получают, на предприятиях политинформаторы неплохо кормятся… Но то, что они пытаются скормить своим слушателям, обычно пролетает мимо ушей. Идеологические уроки и лекции, политинформации в трудовых коллективах — всего лишь отличное время для того, чтобы хорошенько посидеть в мессенджерах, поболтать на галерке, сочинить подружке любовное письмо или возможность разузнать, что, где и почем в магазинах…





СССР не спасли от антикоммунизма даже такие яркие идеологи, как Рем Косолапав в Москве или тот же Савелий Павлов в Минске, ну а сегодняшние деятели долгие годы угробили на то, чтобы придумать национальную идеологию, но в итоге бросили эту явно непосильную для них затею.





Любопытно вот еще что. Автор рассматриваемого поста, рассуждая об идеологическом воспитании современной молодежи, даже не упомянул главную молодежную организацию, которая, по факту, и должна растить «правильных патриотов» молодого отечества. Почему? Да потому, что кому он интересен, этот «неуловимый» Джо? (был такой анекдот…) Но если настолько неэффективна ключевая воспитательная организация, то разве могут исправить ситуацию некие спорадические акции, конвульсивные идейные накачки?





Не-а, это не прокатывает. Мы уже проходили такое на примере СССР.





Многомиллионные КПСС и ВЛКСМ, отряды различных «идейных» работников, в том числе и неплохо подкованных, так и не смогли убедить общество, что сформировалась новая общность — советский народ. Сложились обстоятельства, и белорусы, украинцы, казахи, грузины, армяне выбрали собственный путь развития.





Когда слышу-вижу-читаю об идеологических растлителях с запада и США, то думаю о том, что «голоса», джинсы, виски, кока, кино, «битлы» действительно много сделали, чтобы показать, где мы и где они… Но все это ничто по сравнению с нашими кухнями и кампаниями на работе, в институтах, школах, где травились анекдоты, возмущались безнадегой и мечтали о том, чтобы было по другому: «Перемен, мы хотим перемен!»





Потому что задолбал шамкающий невесть о чем дорогой Леонид Ильич, вызвал озлобление своими облавами в кинотеатрах на отлынивающих от работы Андропов, разочаровал многочасовыми пустыми монологами Горбачев, потрясли землетрясение в Спитаке, взрыв в Чернобыле, талонная система, дефицитные колбаса и водка…





Неустроенный быт, беспрерывное тупое вранье, реальная повседневная несправедливость — вот что прежде всего питало народное недовольство и антикоммунистические настроения.

И атеист поцелует руку батюшки, если с батькой дружен…

Автор поста и группа его поддержки зададут вполне резонный вопрос: даже если все так, то откуда тогда взялись те самые «молодые прокуроры, судьи, следователи, силовики», обслуживающие сегодня систему?





Тут важно добавить вот еще что: да, сегодня налицо мощный идеологический раздел, в том числе и среди молодежи. Но! Он произошел вовсе не исключительно под влиянием воздействия идеологической вертикали… Ее значение тут просто порядково меньшее, чем ауканье все тех же кухонь, семей, кампаний, кино, театра, литературы, различных неформальных площадок общения. В этом общественном котле перевариваются наши социальные, экономические, политические и прочие реалии, и именно из него каждый в силу своего образования, ума, характера, менталитета впитывает некие идеи, выбирает тот путь либо эту сторону.





Но выбор труден и сложен.





Здесь опять же миллион причин. И для меня главная — в конкретно нашей стране слишком много государства. И молодые просто вынуждены вливаться в госслужбу. Еще раз: потому что государства ну слишком много!





Причем вовсе не демократического, а — преемника советской системы управления. Где карьеру проще и быстрее, выгоднее и ловчее сделать, если ты в КПСС/Белой Руси, ВЛКСМ/БРСМ, горкоме партии/горисполкоме… Если ты поддерживаешь генеральную линию и колеблешься вместе с ней. Причем у нынешнего государства политическая воля, жажда власти и весьма своеобразного разумения порядка куда сильнее, нежели в последнюю четверть века СССР.





Вот раньше, в советскую реальность, те же Путин и Лукашенко за километр обходили церкви (коммунисты!), а теперь — ее лучшие друзья и спонсоры. Вся партноменклатура дружна отреклась от атеизма, поняв, что политические декорации поменялись… И достали сотни тысяч бабушкины крестики. А попробуй по другому, если государство стало поддерживать батюшек! Так что — идти против батьки? А карьера? А машина? А дети? А хороший отдых в отличной теплой стране? А коттедж?





Было государство с б-ч-б, весь многосоттысячный госаппрат вставал под него.





Сменило государство цвет флага — дружно поддержали.





Но большинство служивых и аппаратчиков при этом вовсе не за идею: они подчиняются воле реальности. Которая против бело-красно-белого. Вот и они автоматом «против». Для чиновников, их блага сегодня несравнимо престижнее советских предшественников быть успешными. И поэтому вместе с джинсами и байками они оставляют дома свои души, а на государевой службе в приличных либо так себе коминтерновских костюмах и мрачноватых мундирах это — другие, механические люди.





Государевы. Александра Григорьевича и вниз по вертикали: МихалПетровича, СергейЕвгеньича, МарьСтепанны… Те — командуют, эти — исполняют. Ведь по другому нельзя. Не из-за идейных — из-за меркантильных соображений: дом-семья-авто-малышня-мама-кум-подружка…





Когда ты выбрал сторону государства (а выбор этот весьма логичен, потому что государства, повторимся, слишком много) и когда ты пополз по скользкой и для большинства безальтернативной стезе вверх, то чем выше — тем сложнее остановиться. Даже когда понимаешь всю скользкость своего положения…





Идея тут простая: если получается, надо брать — причем как можно больше, потому что завтра… А Бог его знает, что будет завтра! Поэтому сейчас делаю то, что велела МарьСтепанна (хоть она, между нами, дура дурой)… А завтра… Завтра иду на собеседование к СергейЕвгеньичу: если понравлюсь, то подымусь! Хотя будет сложно, до остатков совести — ведь и сам жесткий, и от команды силы требует…





В общем, идея тут простая: как служат — так и живут. Мощный для многих стимул…







