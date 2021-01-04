Выступление Марзалюка появилось на телеканале СТВ, пишет euroradio.fm





Депутат сообщил, что он сам и его комиссия готовили ответ на это обращение.





Подписанты обращения заявляли, что признавать национальный бело-красно-белый флаг экстремистским — недопустимо. На это Марзалюк ответил, что Палата представителей может рассмотреть обращение по важным общественно-политическим или социально-экономическим вопросам, если они оформлены в соответствии с процедурой.





Это значит, что подать их должен президент государства, депутаты Палаты представителей, Совет Республики, правительство. С инициативой могут выступить и граждане — нужно только собрать не менее 50 тысяч подписей избирателей.





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"Так что, пожалуйста, действуйте в соответствии с законом. Соберите 50 тысяч голосов. Будем рассматривать", — заявил Марзалюк.





Ранее петиция в защиту бело-красно-белого флага за несколько дней набрала 103 тысячи подписей.





Также студенты и преподаватели БГУ просили прекратить подготовку законопроектов о признании бело-красно-белого флага экстремистским. О такой подготовке ранее сообщала Генпрокуратура.





"Довожу до всех. Планом подготовки законопроектов на 2021 год, утвержденным указом президента Республики Беларусь от 04.01.2021 №2, разработка такого законодательного акта не предусмотрена", — заверил Марзалюк.





При этом он признал, что такой законопроект может быть внесен другими государственными органами — и тогда он будет рассматриваться.



