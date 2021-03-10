В Госдуме России обсудят кандидатуру нового посла в Беларуси





Источник также подтвердил, что на должность главы дипмиссии в Минске рассматривают Евгения Лукьянова, нынешнего посла России в Латвии. Ранее о таком назначении сообщал "КоммерсантЪ". Издание утверждало, что кандидатура якобы уже согласована между официальным Минском и Москвой.





В настоящее время российскую дипмиссию в Минске возглавляет Дмитрий Мезенцев. Однако в середине февраля ресурс РБК писал о том, что Мезенцева могут сделать госсекретарем Союзного государства. Нынешнему главе исполкома СГ Григорию Рапоте исполнилось 77 лет, и он намерен уйти в отставку.





О потенциальном новом после России в Минске известно, что ему 69 лет. Он карьерный дипломат, работал еще в МИД СССР. Также имеет опыт работы в банковской сфере и в сфере безопасноти. В 2012-2016 занимал должность заместителя Секретаря Совбеза Российской Федерации. Последние четыре года возглавлял дипмиссию в Латвии.