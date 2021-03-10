Схемы владения имуществом у руководителей Беларуси и России — они одинаковые или разные? Где лежат деньги Лукашенко? Какой будет реакция чиновничества на ленту "Лукашенко. Золотое дно".





Артем Проскалович и Анатолий Котов. Эти темы в эфире "Свободы" обсудили члены Народного антикризисного руководства, бывшие сотрудники Администрации президента Беларуси





Котов

• Обсуждали чиновники в администрации резиденцию на улице Карла Маркса, что непригодна она для международных встреч, так как это такое целиком советское здание, и антураж внутри там соответствующий.





• Иностранные гости, кроме китайцев, были удивлены интерьерами





• Сравнивать, у кого сколько резиденций, среди чиновников не принято





• Считалось, что все это принадлежит государству





• Путило хорошо указал, что принадлежность этого имущества государству - чисто формальная





• В Украине по закону президент, который уходил с должности, получал в пожизненное владение одну из государственных резиденций





• Если Лукашенко уйдет с должности, ничто не запретит парламенту принять закон, согласно которому 12 из 18 резиденций переходят в частную собственность экс-президента





• Это схема приватизации, когда устанавливается бесполетная зона над частными резиденциями





• Это мы увидели и в ленте Навального, и в ленте Путило





• Путило сказал, что это не последняя лента, позже будет и собственно о деньгах Лукашенко





• Исследованиями путей этих денег занимаются группы в Беларуси, в России, в Польше





• Если ты любишь сидеть на золотом унитазе, у тебя золото есть и не только в таком виде





• Лента Навального вызвала больший резонанс в коридорах белорусской власти, чем вызовет лента Путило, так как ленту Навального более безопасно обсуждать





• О ленте Путило будут шептаться в коридорах белорусской власти





• Лента подтолкнет задуматься, а ради чего мы сидим и умираем под стопками бумаг





• Стереотип о том, что власть у нас бессребреница - его разделяют некоторые даже из тех, кто знает факты. Ведь так комфортнее





Проскалович

• Сотрудники Администрации президента не обсуждали богатство Лукашенко





• Коллектив в которых работал, были относительно молоды, до 40 лет, там люди не помнили, как жили прежние руководители





• На обсуждение этого негласный запрет, не принято это обсуждать





• Возможно, потому, что это считается нормальным





• Когда Лукашенко уйдет с должности, то из имущества, описанного в ленте Путило, Лукашенко не будет принадлежать ничего





• Для него нет различия между своим и государственным





• Фонды президента, стипендии, подарок первокласснику — это же он не из своей зарплаты дает





• Это Билл Гейтс может заниматься благотворительностью за свой счет





• А тут бюджетные деньги превращаются в как бы личные





• Открыты документы, сколько у него резиденций. Но возникает вопрос - а зачем столько?





• Ответ на вопрос прост - потому что может себе это позволить





• Если в стране есть бизнесы с эксклюзивными возможностями, это наводит на мысль, что прибыль от этих бизнесов может располагаться за рубежом





• Я никогда от чиновников не слышал сравнения их статуса и благополучия со статусом и благополучием в других странах





• Чиновники, которые знают о жизни в других странах, сравнивают жизнь общества в целом, а не свое положение с положением зарубежных коллег





• Горизонт мечтаний среднего чиновника ограничен нашим "папіцот". И если ты живешь немного лучше, чем "папіцот", то этого уже достаточно.



