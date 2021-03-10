



В прошлом году не менее 1129 женщин — профессиональных и гражданских журналисток из 12 стран бывшего СССР – подверглись атакам за свою работу. Рекордсменом по абсолютному числу нападений на журналисток была Беларусь, на втором месте — Россия, на третьем —Украина, говорится на сайте фонда «Справедливость для журналистов».





В международный женский день фонд опубликовал статистику по нападениям на журналисток в постсоветских странах, за исключением стран Балтии, в 2020 году.





— В относительных величинах самой опасной из постсоветских стран для работы журналистом является Беларусь: коэффициент риска (рассчитывается как число атак на 100 тысяч населения) составляет 14,61. Меньше всего этот коэффициент в Узбекистане — 0,37. Для Туркменистана валидные расчеты произвести не представляется возможным в силу почти полной информационной изоляции страны, — говорится в исследовании.





В 79% (887) случаев за атаками на журналисток стояли представители властей тех стран, где они работают.





— Больше всего журналисток пострадало в Беларуси — 382. 11 из них получили пулевые ранения, контузии от светошумовых гранат или были избиты при задержании во время их работы на августовских акциях протеста. Зафиксировано 107 случаев задержаний (на срок до 24 часов) и 48 арестов (на сутки и более) журналисток. В 96% случаев атаки на журналисток, работающих в Беларуси, исходили от представителей власти: милиции, ОМОНа и других государственных силовых структур, — сообщают эксперты.





Среди журналисток, подвергшихся наибольшему количеству атак, называют:





Ларису Щирякову («Белсат», 26 атак, в числе которых 10 штрафов, два задержания, конфискация компьютера, два ареста),





Екатерину Андрееву («Белсат», 16 атак, в числе которых два штрафа, два задержания, два ареста, конфискация профессиональной техники, обыск. 18 февраля 2021 года Екатерина Андреева и ее коллега, журналистка «Белсат» Дарья Чульцова были приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима),





Алину Скрабунову («Белсат», 14 атак, в числе которых четыре штрафа, три задержания, один арест).





Согласно исследованию, на втором месте по числу атак — Россия, где пострадала 341 журналистка. В 84% случаев это были задержания, штрафы, административные протоколы, суды и другие методы воздействия юридического и экономического характера.





На третьем месте в 2020 году была Украин со 124 нападениями, причем 20% (25) атак носили физический характер: журналисток избивали, препятствуя их профессиональной деятельности. В двух третях случаев (82) украинские журналистки подвергались атакам нефизического характера и в киберпространстве, которые включали незаконное воспрепятствование журналистской деятельности, отъем и повреждение оборудования, травлю, угрозы насилием и смертью.





Данные исследования являются частью Доклада по атакам на профессиональных и гражданских работников СМИ в 12 постсоветских странах в 2020 году. Полный текст доклада будет опубликован в апреле 2021.





Фонд «Справедливость для Журналистов» был основан в Лондоне в 2018 году Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным.