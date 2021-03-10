Новые санкции ЕС: Лукашенко ударят по "карману"?









В интервью агентству евродепутаты заявили, что "санкционный список" по Беларуси "должен быть больше, намного больше".





"Это могут быть как лица, принимающие решения, например, судьи или те, кто обладает иными полномочиями, так и люди в деловом сектору". - заявила евродепутат Карин Карлсбро.











