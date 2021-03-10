Новые санкции ЕС: Лукашенко ударят по "карману"?
Кого затронет четвертый пакет санкций ЕС против Лукашенко? Детали пока держатся в секрете. Но депутаты Европарламента заявляют о готовящемся ударе по "карману режима" - бизнесу, на который тот опирается.
Об этом сообщает Deursche Welle.
В интервью агентству евродепутаты заявили, что "санкционный список" по Беларуси "должен быть больше, намного больше".
"Это могут быть как лица, принимающие решения, например, судьи или те, кто обладает иными полномочиями, так и люди в деловом сектору". - заявила евродепутат Карин Карлсбро.
08:49 10/03/2021
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