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В Украине создадут музей российской пропаганды

Цель инициативы — показать на примерах, как работает пропагандистская машина Кремля.


Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что в Украине планируется создание онлайн-музея российской пропаганды. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.
 
По его словам, онлайн-музей будет показывать, как работает российская пропаганда и будет носить просветительский характер, чтобы чтобы граждане понимали, "в какой среде мы находимся".

Комментируя идею создания Центра противодействия дезинформации, Ткаченко сообщил, что "это очень важная инициатива".

"Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем — это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине", — говорит министр.

Ткаченко отмечает, что центр будет основан по примеру аналогических организаций, которые функционируют в Латвии, Финляндии и Чехии.

Напомним, на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" президент Владимир Зеленский сообщил, что центр противодействия дезинформации уже в ближайшее время начнет свою работу в Украине, в будущем он станет "международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации". 
Фокус
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