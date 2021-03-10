В Украине создадут музей российской пропаганды





Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что в Украине планируется создание онлайн-музея российской пропаганды. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, онлайн-музей будет показывать, как работает российская пропаганда и будет носить просветительский характер, чтобы чтобы граждане понимали, "в какой среде мы находимся".





Комментируя идею создания Центра противодействия дезинформации, Ткаченко сообщил, что "это очень важная инициатива".





"Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем — это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине", — говорит министр.





Ткаченко отмечает, что центр будет основан по примеру аналогических организаций, которые функционируют в Латвии, Финляндии и Чехии.





Напомним, на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" президент Владимир Зеленский сообщил, что центр противодействия дезинформации уже в ближайшее время начнет свою работу в Украине, в будущем он станет "международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации".