Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей на два месяца

9 марта стало известно, что Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии Колесниковой — до 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.