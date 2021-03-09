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Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей на два месяца

9 марта стало известно, что Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии Колесниковой — до 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.


Мария Колесникова / Еврорадио​

У Колесниковой срок содержания под стражей истек 8 марта, однако на свободу она не вышла. Адвокат смог увидеться с ней только сегодня и узнал, что срок продлен на два месяца, рассказывает Еврорадио.

Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет лишения свободы за участие в Координационном совете. Правозащитники признали их политическими заключенными.
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