Количество просмотров фильма о роскошной жизни Александра Лукашенко, презентованного командой Степана Путило 8 марта на youtube, спустя сутки приближается к двум миллионам. По состоянию на 18.00 9 марта его посмотрели около 1 848 000 раз.





Фильм собрал более 25 тысяч комментариев, 173 тысячи лайков и 6,6 тысяч дизлайков. «Лукашенко. Золотое дно» продолжают обсуждать в соцсетях и на страницах независимых СМИ. Предлагаем обзор мнений, пишет Салідарнасць.





Журналист, экс-депутат ВС Сергей Наумчик: «Я праз дзень чытаю, што ў 1991 БНФ прыйшоў да ўлады, што праводзіў палітыку жорсткай беларусізацыі і літаральна ўсіх прымушаў гаварыць па-беларуску, што ня меў ніякай эканамічнай праграмы, што Пазьняк патрабаваў расстрэлу камуністаў, што ў 1994 БНФ падтрымаў на выбарах Лукашэнку, і безьліч іншых міфаў. І гэта пішуць людзі, якія пачалі выяўляць пэўны інтарэс да палітыкі і да гісторыі.





Варыянтаў два: альбо паставіць на іх назаўсёды кляймо неафітаў і плюнуць, альбо — тлумачыць. Я за тое, каб тлумачыць (гэта, на мой погляд, галоўная місія маіх равесьнікаў, ад 50 да 70, якія памятаюць Адраджэньне пачатку 90-х).





Для таго, каб патлумачыць, трэба спачатку даць факты (а часта і гэтага бывае дастаткова). Каб пераканаць, што калектывізацыя ў 30-х была для беларускага народа трагедыяй, дастаткова прывесьці статыстыку, у тым ліку і высланых (больш як 70 000 — толькі па афіцыйных дадзеных тых часоў).





«Знак бяды» Быкава — гэта ўжо іншы ўзровень. Але бяз веданьня фактаў вы не зразумееце сэнсу быкаўскага тэксту ва ўсёй паўнаце.





Гэты фільм якраз і паказвае факты. Гэта важна. А яшчэ важней, што ён зьбірае іх «да кучы» і вымалёўваецца, так бы мовіць, статыстыка, якая ўражае маштабамі карупцыі нават тых, хто гэтыя факты даўно ведае».









Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов: «Фильм Степана можно критиковать за форму подачи или, например, за отсутствие (или недостаток), как многим видится, новых фактов.





Однако его плюсы многократно перевешивают минусы, а сам факт появления имеет огромное значение. Несколько причин.





1. Фильм стал контратакой в борьбе за информационную повестку. В последние даже не недели, а месяцы, режим здесь имел ощутимое преимущество, а вот оппоненты выглядели грустно. Работа команды «экстремистов» в конкретном этом моменте сильно перебива информационное давление власти и возвращает инициативу её противникам. Правда, появляется новая задача и проблема — инициативу удержать.





2. Фильм вышел много круче, чем ожидалось, в силу того, что оказался не сюжетом-расследованием о какой-то резиденции, а сильным обобщением фактов, рисующих образ верхушки власти в целом.





Пусть что-то было известно и до, будем откровенны: не все умеют собирать паззл, а картина «у Лукашенко есть резиденция, ну так он же президент» и картина, в которой роскошь до развращенности — главная черта, суть и едва ли не главный мотив, — далеко не одно и то же.





3. Фильм ставит перед обществом, притом, обществом в целом, включая и ябацек, новую колоссальное проблему морального порядка. До сих пор протестная мотивация формировалась главным образом вокруг тем анахронизма власти, неспособности к развитию, бесполезности для общества, а также вопросов прав граждан.





Теперь встаёт вопрос ещё и об очень прагматической целесообразности сохранения статус-кво, поскольку во всей красе все видят главный мотив удержания власти любой ценой и пальцами всех цветов.





И этот мотив отнюдь не в желании служить народу, а конкретно — в желании жить по-царски за счёт этого самого, по факту —порабощенного народа.





4. Опцию информирования тоже не надо недооценивать. Лукашенко у власти уже 26 лет, за это время багаж «подвигов» скопился колоссальный. Выросло и сменилось несколько поколений, люди же, в массе своей, оставались аполитичными до самого последнего времени.





Человеку, лишь недавно погрузившемуся в свободные информационные потоки, для того, чтобы узнать и понять все в полной мере, может понадобиться очень много времени при условии целенаправленной работы в этом направлении.





Пусть многое из сказанного хорошо известно политизированной публике, зато многое может быть вообще неизвестно большинству. Миллион просмотров за первые сутки о чем-то да говорит. Повторение — мать учения.





Если за выходом этого продукта мы увидим последовательное движение в сторону развития успеха, можно будет сказать, что вчера мы увидели начало качественно нового этапа борьбы»









Журналист Дмитрий Гурневич: «Снабізм пры абмеркаванні фільма Сцяпана Аляксандравіча не да твару. Гэта не кандыдат на Венецыянскі фестываль, а відэа, якое на пальцах мае патлумачыць, як Лукашэнка, закамплексаваны з дзяцінства на галечы, плавае ў шыку, ператварыўшы дзяржаву ў калгас, часткі якога, як паліва ці спісаную тэхніку, ён заганяе за барыш. І ў гэтым сэнсе фільм атрымаўся мегаэфектыўны.





Большасць фактаў многім вядомыя? Калі за суткі фільм паглядзелі больш мільёна разоў, то можа інфармаванасць людзей усё ж значна меншая, чым можа здавацца. Летась размаўляў у Менску з крытыкам Лукашэнкі, які лічыў, што сваё золата ён хавае ў Фінляндыі, а Святлана Алексіевіч даўно памерла.





Ня варта прыўкрашваць рэальнасць нават у эру інфармацыйных тэхналогій. Людзі могуць ведаць асобныя факты, але не ўяўляць маштабу карціны.





Нехта яе паказаў. І выглядае, што гэта пабачыла рэкордная публіка, цікаўнасць якой раней не задавальнялі.





Калі выйшаў фільм Навальнага, то адзін мой расейскі сябрук быў трошкі расчараваны, бо паводле яго, ён там не сказаў нічога, чаго б не ведаў раней. Але больш як 100 млн праглядаў кажуць пра іншае. Ня варта ідэалізаваць.





Фільм атрымаўся ў разы лепшым за «Крестного батьку», які здымаў цэлы НТВ. Таму можна ўявіць, як зараз бамбіць Лукашэнку. А галоўнае, што б хто ні казаў, пасыл фільма расчаруе ў патроне многіх, хто рве за яго глотку. Гэта матэматыка. Цяжка ўявіць, каб пасля кадраў пра асадкі за 40 тысяч еўра, у яго паболела прыхільнікаў.





Гэта праца на мазгі і на эмоцыі. І ў гэтым кіно таксама эфектыўнае. Я не сумняюся, што сківіца ўчора адвалілася і ў многіх удзельнікаў Усебеларускага сходу.





Ані секунды не глядзеў фільм, як твор мастацтва, бо ў яго і не было такой мэты. Нават мяне, пасля 15 год у журналістыцы, тузанала ізноў злосць і крыўда пра скрадзеную ў народа дзяржаву і час, які яму ніхто не верне».









Журналист Дмитрий Галко: «Фактически Лукашенко выиграл этот информационный раунд. Он сказал до выхода фильма, что у него нет никакого «дворца», аналогичного «дворцу Путина» — так в фильме ничего подобного не показали.





Дворец Независимости, чуть более подробно показанный в фильме изнутри, при всей его кричащей и безвкусной роскоши, не принадлежит Лукашенко. Он сказал, что «ничего не украл у государства» — и вот, пожалуйста, нет свидетельств, что украл. Один-ноль в его пользу.





Этого результата легко можно было избежать. Достаточно было иначе сформулировать посыл: он прикидывается аскетом с парой стоптанных сапог, потертым кителем и тремя рублями в кармане, хотя на самом деле живет в роскоши.





Поносит российских олигархов, а сам с ними вась-вась. Выступает за «традиционные ценности», при этом погряз в разврате. И так далее. Вместо этого нам рассказали, что Лукашенко «своровал космические суммы».





Лукашенко, вероятнее всего, не врет, когда говорит, что у него «нет ничего, кроме Беларуси». И речь тут не о бескорыстии. Эта часто повторяемая формула означает другое: на меньшее он не разменивается.





В его власти находится вся страна, которой он вертит как хочет. Отдавать свою власть над ней он никому не намерен до самой смерти, о чем тоже не раз говорил. Хотя он безусловно коррумпирован, трактовать проблему Лукашенко в терминах коррупции совершенно неверно. «Кровопийцы» не грабят свои страны, они их гробят.





Беларусь страдает не от алчности Лукашенко, она страдает от его ничем не ограниченной власти, отягощенной его ограниченностью и твердолобостью, безумием и жестокостью, полным отсутствием эмпатии. Рассказ о нем как о «ворюге» не поднимет народ на восстание.





Проблема не в итальянских ручках, не в швейцарских часах, не в элитных лыжных костюмах и велосипедах. Лукашенко крадет не по мелочи — он украл у народа свободу воли и будущее, его достоинство и честь».