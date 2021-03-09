Европарламент лишил бывшего главу Каталонии неприкосновенности





Карло Пучдемон (Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)





Об этом пишет rbc.ru со ссылкой на Reuters.









Помимо Пучдемона, пишет rbc.ru, неприкосновенности также лишили двух бывших членов кабинета министров Каталонии: Тони Комина и Клару Понсати.





Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании. Власти Каталонии говорили, что референдум — вынужденная мера из-за действий Мадрида, который не дает региону больше самостоятельности.





Власти Испании референдум признали незаконным. В 2019 году Верховный суд Мадрида приговорил лидеров Каталонии, которые были причастны к проведению референдума, к заключению, максимальный срок составил 13 лет. Пучдемон скрылся в Бельгии. Испания требовала экстрадиции бывшего главы Каталонии. В январе 2020 года суд Бельгии приостановил дело об экстрадиции Пучдемона. Ранее испанский судья выдал международный и европейский ордер на его арест.







