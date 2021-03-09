+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Мингорисполком все-таки подали заявку на митинг на День Воли

Где и когда именно хотят провести митинг, информации пока нет.


Лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич сообщил "Нашей Ниве", что заявку на шествие, митинг и концерт на День Воли подали Минским городским властям от его движения, партии БСДП и организации БНФ "Адраджэньне".

День Воли традиционно отмечают 25 марта - в годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. Но организаторы не могут говорить, на этот день подана заявка или на другой: законодательство запрещает сообщать дату, место и время проведения акции, пока ее не санкционировали власти.

На День Воли в разные годы проводились и легальные акции, и  "несанкционированные", участников не раз жестоко разгоняли. 

В 2018 году минские власти разрешили большой митинг-концерт, в 2019-м большие митинги-концерты состоялись в Минске и Гродно, а в 2020-м, ввиду пандемии коронавируса, концерт провели через интернет.

С осени 2020 года в Беларуси власти не разрешали акций протеста или акций политического характера, но белорусы ежедневно проводят «несанкционированные акции» протеста и солидарности.
Источник: svaboda.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]