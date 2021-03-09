В Мингорисполком все-таки подали заявку на митинг на День Воли





Лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич сообщил "Нашей Ниве", что заявку на шествие, митинг и концерт на День Воли подали Минским городским властям от его движения, партии БСДП и организации БНФ "Адраджэньне".





День Воли традиционно отмечают 25 марта - в годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. Но организаторы не могут говорить, на этот день подана заявка или на другой: законодательство запрещает сообщать дату, место и время проведения акции, пока ее не санкционировали власти.





На День Воли в разные годы проводились и легальные акции, и "несанкционированные", участников не раз жестоко разгоняли.





В 2018 году минские власти разрешили большой митинг-концерт, в 2019-м большие митинги-концерты состоялись в Минске и Гродно, а в 2020-м, ввиду пандемии коронавируса, концерт провели через интернет.





С осени 2020 года в Беларуси власти не разрешали акций протеста или акций политического характера, но белорусы ежедневно проводят «несанкционированные акции» протеста и солидарности.