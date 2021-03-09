"Учредительный съезд пророссийской партии «Союз» в Минске взбудоражил политизированную публику, – пишет Александр Класковский. – Пошли разговоры о продвижении мягкой силы Кремля.





Тем временем на ниве партийного строительства зашевелились и другие силы, персоны — от провластной «Белой Руси» до мягкого оппозиционера Андрея Дмитриева.





Но тут вспоминается бородатый анекдот про лесника, который пришел и всех разогнал. Правда, сам съезд «Союза», состоявшийся 6 марта, как раз не разгоняли.





Из того обстоятельства, что здешним приверженцам «русского мира» дали спокойно собраться, комментаторы сделали разные выводы. Одни — что Лукашенко побаивается злить Москву. Другие — что заводилы этого проекта находятся под плотной опекой белорусских спецслужб и таким образом, мол, вождь режима ведет свою игру.





Во всяком случае, не стоит сразу делать вывод, что за Лущом со товарищи стоит сам Путин. Вполне возможно, что это здешние русскомирцы, публика довольно маргинальная, сами зашевелились, почуяв окно возможностей.





Предчувствие конституционных перемен, редизайна политической системы побуждает разных игроков на политической арене Беларуси рыть копытом землю.





Однако Лукашенко всегда настороженно относился к идее усложнить политическую систему через развитие партийной сферы. Он привык к простой схеме персоналистской власти: есть вождь и есть якобы целиком (ну, почти целиком) преданный ему народ — зачем еще какие-то непонятно кого представляющие структуры?





Вместе с тем, наверное, и для самого вождя уже очевидно, что его харизма поблекла, популярность не та и потому надо что-то менять.





Советники, видимо, подсказывают, что при помощи управляемой партийной системы можно стравить политический пар. В конце концов, и Москве надо показать, что некие изменения готовятся.





Но при этом Лукашенко не хочет делиться ни с кем контролем над белорусской политикой. Поэтому Кремлю рано полагать, что завтра тут будут созданы условия для его игры на партийном поле.





На Всебелорусском собрании Лукашенко сказал, что в вопросе развития партийной системы «надо идти осторожно, как по тонкому льду, ибо провалимся и не выкарабкаемся. Сегодня не время для сомнительных экспериментов».





Он и прежде не был перестройщиком, а уж теперь это ощущение тонкого льда будет преследовать его до конца политической карьеры.





Так что разгуляться партиям, даже лояльным, Лукашенко особо не даст. И Кремлю в этом плане тоже не разгонится уступать, хотя торг с ним становится для белорусского вождя все более трудным делом".