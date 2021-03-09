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Президент Италии привился от коронавируса: отсидел в очереди как все остальные

Президент Италии Серджо Маттарелла прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции во вторник в римском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, сообщает президентский Квиринальский дворец.

Отмечается, что глава государства получил первую дозу препарата в рамках кампании по вакцинации людей, родившихся в 1941 году и ранее. Ранее в новогоднем послании Маттарелла, которому в июле исполнится 80 лет, заявил, что вакцинация является "долгом и ответственным выбором". Тогда он пообещал привиться в ближайшее время после того, как вакцинацию пройдут наиболее уязвимые категории граждан.




Как сообщают местные СМИ, Маттарелла привился вакциной компании Moderna, "предусмотренной для пациентов его возраста".

Итальянские власти поставили задачу вакцинировать не менее 70% населения и добиться формирования коллективного иммунитета к осени. 

По данным минздрава Италии, по состоянию на вторник в стране распределены более 5,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Оба укола препарата от коронавируса сделали почти 1,7 миллиона человек. С конца февраля темпы вакцинации ускорились – накануне вакцину получили 150 тысяч итальянцев.
Источник: ria.ru
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