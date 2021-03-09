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Зачем Лукашенко белорусско-российская военная база под Гродно?

5 марта, в результате переговоров двух оборонных ведомств России и Беларуси, было заявлено о планах создания трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран. Одну из этих баз планируют разместить в Гродненской области.

Зачем Лукашенко белорусско-российская военная база под Гродно?

На территории Гродненской области есть два военных полигона армии Беларуси: «Неман» и Гожский. Наиболее активно использовался в последнее время Гожский полигон. На этом полигоне проводились международные учения и он имеет необходимую материально-техническую базу. 

По этому, по мнению специалистов Belarus Security Blog, он является очевидным выбором для размещения на его базе анонсированного белорусско-российского учебно-боевого центра.

“Гожский полигон расположен на территории Гродненского района в непосредственной близости от границы Беларуси с Литвой и Польшей, в направлении так называемого Сувалкского коридора – сухопутного участка, соединяющего страны Балтии и Польшу. Который западными специалистами принято считать наиболее уязвимой частью системы защиты Литвы, Латвии и Эстонии”, пишет bsblog.info.

“Утрата этого коридора (например, из-за сходящихся/отсекающих ударов с территории Гродненской области Беларуси и/или Калининградской области России) означает изоляцию сил НАТО в Балтии. 

Стоит отметить, что внимание к Сувалкскому коридору в условиях способности России в течение нескольких часов установить доминирование в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии представляется преувеличенным”,- отмечают специалисты.

По мнению аналитиков, Минск таким образом пытается шантажировать соседние европейские страны, поддержавшие, как считают в Минске, протесты.

“Столкнувшись с угрозой введения новых санкций со стороны ЕС и США, Минск пытается добиться от них уступок под угрозой расширения российского военного присутствия в Беларуси. И одновременно обеспечить себе преференции со стороны России за счет развития сотрудничества в военной сфере”, пишут в издании.

Что примечательно, на практике использоваться этот учебный центр скорее всего будет “лишь периодически и по факту не повлечет за собой какого-либо дополнительного постоянного российского военного присутствия”.

2Торговля безопасностью» – давняя и относительно успешная практика белорусского режима. И мы наблюдаем лишь ее очередной ремейк", — пишет bsblog.info.

На минувшей неделе министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились создать три учебных центра для совместной подготовки военных — два в РФ, один в Беларуси. Об этом сообщает минобороны РФ в пятницу, 5 марта.

Уже 10-16 сентября 2021 года Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение Запад-2021, маневры пройдут на территории двух стран. В белорусском ведомстве заявили, что в основу учений «положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

Напомним, что ранее Лукашенко встретился с Путиным в Сочи. Россия и Беларусь подтверждают уровень стратегического партнерства и союзничества, отметил Владимир Путин
Источник: telegraf.by
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