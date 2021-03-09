Глава КГБ: Ситуацию хотят дестабилизировать 25-27 марта
КГБ фиксирует планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время, заявил председатель КГБ Иван Тертель после доклада у Лукашенко.
"В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная", – цитирует Тертеля БелТА.
Вместе с тем он обращает внимание на несколько моментов:
"Первое – на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. торое – это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта".
По словам Ивана Тертеля, КГБ также отмечает рост террористических угроз: "К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств".
Глава КГБ "также подтвердил" ранее озвученную Лукашенко информацию о задержании группы лиц и изъятии у них арсеналов с оружием и боеприпасами.
"Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы", – заявил Тертель, не рассказав никаких подробностей.
Напомним, на минувшей неделе Лукашенко заявил, что "Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые"
14:15 09/03/2021
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