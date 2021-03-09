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Максим Знак остается в СИЗО до 9 мая

Члену президиума Координационного совета, юристу Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей до 9 мая. Об этом TUT.BY сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.


Максима Знака задержали 9 сентября. Его обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). 25 января ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта, а на днях Знаку продлили еще на два месяца.

— Максиму вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей. Мы обжалуем решение следствия, — прокомментировал решение продлить содержание адвоката в СИЗО Дмитрий Лаевский.

Напомним, первое дело против Координационного совета по ч. 3 ст. 361 было возбуждено в конце августа. В декабре Генпрокуратура возбудила еще два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем. 10 февраля Максиму Знаку предъявили обвинения по этим двум статьям.

Ранее защитники Знака уже заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав.
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