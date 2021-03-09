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В суде по делу Бабарико перерыв затянулся: заседаний 9 и 10 марта не будет

Заседаний суда по делу Виктора Бабарико, которые были назначены на 9 и 10 марта, не будет, сообщил TUT.BY адвокат экс-претендента в президенты Дмитрий Лаевский.

Напомним, 23 февраля стало известно, что в суде по делу Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка был объявлен перерыв как минимум до 9 марта - сообщалось, что заседания отложены из-за болезни то ли одного из участников процесса, то ли одного из судей.

Но и 9 марта заседание суда не состоится.

— Перед выходными нам секретарь судьи сказала, что 9 и 10 не будет заседаний, в остальном — мы дополнительной информацией не владеем, — сказал Лаевский.

Напомним, процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

Уже на несколько заседаний пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН, и др. 

Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.
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