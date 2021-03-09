

"Если Александр Лукашенко станет «Муравьёвым — Виленским 21-го века», то пусть правит вечно", пишет сайт Материк.ру.





"России не нужны никакие «перестройка и демократизация» Белоруссии, а её преображение в западный форпост Святой Руси и поэтому недавние военные договорённости президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко должны быть подкреплены соответствующими предложениями той части белорусской элиты, которая попала под санкции Евросоюза которые сделают её активными и заинтересованными участниками русского воссоединения в форме Союзного государства", -- провозглашают русофилы имперской закваски.





Напомним, что графа Михаила Муравьева-Виленского в Беларуси называют Муравьев-вешатель. Гродненский, минский и виленский генерал-губернатор (1863—1865) прославился решительным подавлением польских восстаний в Северо-Западном крае, прежде всего, восстания 1863 года. Но он был палачом чужого народа. Лукашенко предлагается роль палача народа собтвенного.