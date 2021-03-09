+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Пусть правит вечно! Имперцы видят в Лукашенко Муравьева-вешателя 21 века

Адепты "русского мира" возлагают большие надежды на Александра Лукашенко, так как теперь он оказался в полной зависимости от России.


"Если Александр  Лукашенко станет «Муравьёвым — Виленским 21-го века», то пусть правит вечно", пишет сайт Материк.ру.

"России не нужны никакие «перестройка и демократизация» Белоруссии, а её преображение в западный форпост Святой Руси и поэтому недавние военные договорённости президентов  Владимира Путина и Александра Лукашенко должны быть  подкреплены соответствующими предложениями той части белорусской элиты, которая попала под санкции Евросоюза которые сделают её активными и заинтересованными участниками русского воссоединения в форме Союзного государства", -- провозглашают русофилы имперской закваски.

Напомним, что графа Михаила Муравьева-Виленского в Беларуси называют Муравьев-вешатель. Гродненский, минский и виленский генерал-губернатор (1863—1865) прославился решительным подавлением польских восстаний в Северо-Западном крае, прежде всего, восстания 1863 года. Но он был палачом чужого народа. Лукашенко предлагается роль палача народа собтвенного. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]