











«8 марта — это обычно был день, когда я садился в машину, ехал к своему другу, который занимается продажей цветов, покупал двести тюльпанов разных цветов и начинался марафон. Мама, жена, ее сестра, теща, жена брата, дочь и многие другие. Ну, короче, каждый мужик поймет. Мне нравилось видеть женские улыбки. А они всегда появлялись в такие моменты. Весна, солнышко, тюльпаны…





В этот раз что-то пошло не так. И за цветами не съездить, и погода что-то испортилась. Хотя за почти пять месяцев за решеткой той погоды почти не видел. Вот такая проблема, которая на свободе проблемой совсем не кажется. Вторая проблема: отсутствие нормальной музыки. Все время крутят «Русское радио», от которого уже тошнит. Простите, наболело.





Знаю, что вы сильно переживаете за меня. Напрасно. Если это цена свободы, если это выпало на мою судьбу — я справлюсь. Понимаете, здесь почти нет преступников. Здесь все всё понимают. Возможно, даже больше понимают, чем на свободе. Решетка — вот чем они думают запугать белорусов, которые стремятся быть свободными. Но решеткой здесь уже ничего не исправить. Как посадить всю страну?





Когда здесь находишься, то думаешь не о себе. За меня здесь есть кому думать: будят, обыскивают, дают поесть, снова обыскивают. Все мысли о том, как вы там справляетесь: какие отметки у Варвары? Попадают ли в основной состав на своем футболе Марьян и Степа? Как там работа? Все ли хорошо с нашим дворником Василием Ивановичем?





Часто вы спрашиваете, чем мне помочь. Ответ прост: делайте все то, что мы делали вместе. Если у вас будет все хорошо, то и у меня настроение здесь улучшится.





Точно знаю, что тяжелее всего маме. Ее состояние после суда — это, может быть, самый тяжелый момент за все эти пять месяцев. Мамочка, давай договоримся: я здесь хорошо питаюсь и ношу шапку (если холодная погода), а ты стараешься поменьше волноваться. Хорошо?





Короче, любимые мои женщины, я поздравляю с 8 марта вас здесь, на страницах «Новага часу». Понимаю, что теперь будет меньше улыбок не только у моих женщин. Эту весну у нас отобрали, и мы запомним ее такой. Но я понимаю, что совсем скоро придет время, когда улыбок станет очень-очень много во всей Беларуси!





С праздником!





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